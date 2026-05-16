İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Muradiye Mevlevihanesi'nin ihyasında sona gelindi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Muradiye Mevlevihanesi'nin ihya çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 10:58 - Güncelleme:
Muradiye Mevlevihanesi'nin ihyasında sona gelindi
ABONE OL

Tarihi yapıyı gezerek yetkililerden bilgi alan Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muradiye Mevlevihanesi'nin İstanbul ve Konya mevlevihaneleriyle birlikte tarihte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında bakımsızlık nedeniyle yıkılan mevlevihanenin ihyası için yaklaşık 100 yıl sonra çalışma başlatıldığını anımsatan Sezer, tarihi kalıntılar ve fotoğraflar üzerinden yapının yeniden projelendirildiğini kaydetti.

Geçen yıl başlayan ihya çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Sezer, "Buranın önemi Balkanlara da hitap etmesi ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin üçüncü kuşak torunlarının Muradiye Camisi haziresinde medfun bulunması." dedi.

Vali Sezer, Mevlevihane ve Muradiye Camisi'nin birbirini tamamlayan önemli yapılar olduğunu dile getirdi.

Yapının ihyasının bölgeye değer katacağını vurgulayan Sezer, şöyle konuştu:

"Bölge, Osmanlı'nın ilk dönemlerinde yerleşimin olduğu, Selimiye Camisi'ne kadar Sarı Cami, Yeniçeri Hamamı ve birçok eserin bulunduğu tarihi bir mekan. İnşallah buranın da dönüşümü hızlanacak. Muradiye Camisi'nin yarım kalan restorasyonuna da bu sene başlanıyor. Burada sadece bir mevlevihane ihya edilmiyor. Aynı zamanda bir ruh yüzyıl sonra canlandırılıyor. Semazenlerimizi de yetiştiriyoruz. Şu an 40'a yakın semazenimiz var. Onlar da Edirne'de ve Balkanlarda birçok programa katılıyor. Edirnemize bir zenginlik katacak."

  • Muradiye Mevlevihanesi
  • edirne
  • Yunus Sezer

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.