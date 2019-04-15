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Murat Cemcir: Bu ödül için Putin'e teşekkür ederim

Oyuncu Murat Cemcir, Moskova'da yapılan Uluslararası East-West Golden Arch Ödülleri kapsamında 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

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Cemcir, Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" filminde canlandırdığı rolle kazandığı ödülü alırken, çok heyecanlı olduğunu belirtti.

"Bu ödülü ülkemdeki bütün öğretmenlere adıyorum. İlk defa uluslararası bir ödül alıyorum. Ödüle beni layık gördükleri için jüriye, ayrıca aileme, Nuri Bilge Ceylan'a ve ailesine, menajerim Gülay'a, Tanrı'ya ve Putin'e teşekkür ederim' dedi. Sanatçının esprileri, salondakileri kahkahaya boğdu.
 
Rus Yönetmen Rustam Ibragimbekov öncülüğünde düzenlenen organizasyonda "Cold War filmiyle Pawel Pawlikowski, en iyi film ve yönetmen dahil 5 ödül aldı. Asya ve Doğu Avrupa ülkelerinin sinemacılarından ve eleştirmenlerden oluşan 24 kişilik jüri üyesinin kararıyla 10 ayrı kategoride ödül dağıtılan gecede en iyi yardımcı kadın ödülü Natalya Kudryashova'ya takdim edildi. 

 

 

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