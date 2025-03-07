Musıki Eğitim Vakfından Ramazan'a özel tasavvuf müziği konseri

Musıki Eğitim Vakfı Başkanı ve değerli sanatçı Fikret Erkaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu anlamlı konserin şefliğini, uzun yıllara dayanan birikimiyle Tasavvuf Müziği alanında önemli çalışmalara imza atmış olan Mehmet Hulusi Yücebıyık üstlenecek. Asırlardır insan ruhuna hitap eden derinlikleriyle gönüllere dokunan, huzur veren ve ilahi aşkı anlatan ilahiler dinleyicileri manevi bir yolculuğa çıkaracak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek bu özel gecede, ilahilerin huzur veren melodileri, neyin sakinleştirici sesi ve kudümün ritmik dokunuşları ile birleşecek.

Musıki Eğitim Vakfı, geleneksel sanatlarımızı yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlediği bu konser ile Tasavvuf Müziğinin evrensel huzurunu ve estetik zarafetini sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyor. Maneviyatı ve sanatın eşsiz uyumunu hissetmek isteyen herkesi, bu muhteşem müzik şölenine davet ediyoruz.