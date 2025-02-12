Musıki Eğitim Vakfından Sevgililer Gününe Özel Muhteşem Konser

Musıki Eğitim Vakfı Meşk Korosu tarafından icra edilecek konserin şefliğini, deneyimli sanatçı Arzu Yücebıyık üstleniyor. Türk musıkisi alanında uzun yıllardır önemli çalışmalar yapan ve birçok öğrenci yetiştiren Yücebıyık, sanatsal birikimiyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Dünyası Müzik Topluluğunun değerli sanatçılarından Çiğdem Gürdal ise usta yorumu, güçlü ve etkileyici sesiyle konsere renk katacak. Türk sanat müziği repertuarına hakimiyetiyle tanınan Gürdal, gecenin en özel anlarından birini yaşatmaya hazırlanıyor.

Türk musıkisinin en seçkin eserleriyle Sevgililer Gününü anlamlandırmak isteyen sanatseverler için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu konser ücretsiz olarak düzenleniyor. Geleneksel Türk musikisini yaşatma misyonuyla hareket eden vakıf, 14 Şubat Cuma akşamı sanatseverleri, aşkın ve müziğin büyülü dünyasında unutulmaz bir gece geçirmeye davet ediyor.