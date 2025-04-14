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Kültür Sanat

Musıki Eğitim Vakfından Zekai Dede'ye Saygı Konseri

Musıki Eğitim Vakfı, Türk musıkisinin klasik üslubundaki son büyük temsilcilerinden bestekâr Zekai Dede'yi, doğumunun 200. yılında anlamlı bir konserle andı. Etkinlik, 13 Nisan Pazar günü, tarihi atmosferiyle dikkat çeken Yeşilay Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi.

14 Nisan 2025 Pazartesi 15:04 - Güncelleme:
Musıki Eğitim Vakfından Zekai Dede'ye Saygı Konseri
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Konserin sunuculuğunu Cansu Canan üstlenirken, geceye Musıki Eğitim Vakfı Başkanı ve sanatçı Fikret Erkaya ev sahipliği yaptı. Etkinlik, ücretsiz olarak sunuldu ve dinleyicilerden yoğun ilgi gördü. Salonun tamamının dolduğu konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Zekai Dede'nin farklı formlardaki eserlerinden oluşan özel bir repertuarla hazırlanan konserde, solistler İrem Şamlı, Selin Yücesoy Altınbilek, Ahmet Yağmur Kucur, Sait Berker Seymenoğlu ve Murat Avşar sahne aldı. Seslendirilen eserler, izleyenlere hem duygusal hem sanatsal açıdan zengin bir deneyim sundu.

Saz sanatçıları da icralarıyla geceye damga vurdu:

* Tanbur: Özata Ayan

* Kanun: Mustafa Tabak

* Ney: Muhammed Ceylan

* Kemençe: İremnur Yaşar

* Ritim: İlayda Uçar

1643 yılında Sultan İbrahim tarafından inşa ettirilen ve Haliç'e nazır konumuyla öne çıkan Sepetçiler Kasrı, geceye büyüleyici bir atmosfer kattı. Musıki Eğitim Vakfı, geleneksel Türk musıkisini yaşatmak, genç nesillere aktarmak ve bu alandaki sanatçılara destek olmak amacıyla faaliyet gösteren bir kültür-sanat kuruluşudur. Vakıf, düzenlediği konserler ve eğitim programlarıyla klasik Türk müziğinin zenginliğini geleceğe taşımayı hedeflemektedir.

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