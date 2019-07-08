Musul’da tarihin gözyaşları 

Irak Ulusal Müzesi Başkanı Luma Yas, 2014’teki DEAŞ saldırılarında yüzde 98’i tahrip edilen Musul Müzesi’nin yeniden ayağa kaldırılmasının güç olduğunu söyledi. Tarihi Mezopotamya coğrafyasında binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan Irak’ın müzelerinin son durumuna ilişkin bilgi veren Yas, Haziran 2014’te Musul’a giren terör örgütü DEAŞ’ın Musul Müzesi’nin neredeyse tamamına yakınını tahrip ettiğini belirtti.

PETRO BİTİNCE TARİHE SALDIRDILAR

Örgütün tarihi eserleri bir kazanç kapısı olarak gördüğünü dile getiren Yas, şöyle konuştu: “DEAŞ, Musul’da önce petrolden gelir elde ediyordu. Petrol geliri kesilince tarih eser ticaretine başladı. Musul’daki eserler parçalanarak dağıtıldı ama en önemli ve değerlileri ise çalınıp satıldı. Musul Müzesi’nin yüzde 98’i tahrip edildi.”

Musul Müzesi’nin akıl almaz şekilde patlayıcı yerleştirilerek, dozerlerle yıkıldığını ifade eden Yas, şunları kaydetti: “Müzedeki tarihi eserler kazma ya da testere gibi aletlerle parçalansaydı tamir edilebilir yanı olurdu. Ama patlayıcılarla yok edildi. Hangi parçanın hangi esere ait olduğunu bulmakta zorlanıyoruz ve bunları ayırt edemiyoruz. DEAŞ’ın Musul’da yaptığı bu kültür katliamı gerçekten insanlığın ortak tarihi için büyük bir felaket ve tarihi eserlere karşı işlenen en vahşice cinayet.”

Kadim şehrin uğradığı yıkımın sadece rakamlarla ifade edilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Yas, “Musul tarihi, eserleri, kültürü, halkı ve tüm medeniyetiyle yok edildi ve adeta toprağa gömüldü” dedi.

Türkiye ile ortak proje

Çalınan tarihi eserlerin iadesi konusunda başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerin yardımlarından övgüyle söz eden Yas, Bağdat’taki ulusal müzenin iyileştirilmesi için Türkiye ile ortak projeleri olduğunu kaydetti.