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Musul’da tarihin gözyaşları 

Irak Ulusal Müzesi Başkanı Luma Yas: DEAŞ, Musul’da önce petrolden gelir elde ediyordu. Petrol geliri kesilince tarih eser ticaretine başladı. Musul’daki eserler parçalandı, çalınıp satıldı. Yeniden ayağa kalkması çok zor.

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Irak Ulusal Müzesi Başkanı Luma Yas, 2014’teki DEAŞ saldırılarında yüzde 98’i tahrip edilen Musul Müzesi’nin yeniden ayağa kaldırılmasının güç olduğunu söyledi. Tarihi Mezopotamya coğrafyasında binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan Irak’ın müzelerinin son durumuna ilişkin bilgi veren Yas, Haziran 2014’te Musul’a giren terör örgütü DEAŞ’ın Musul Müzesi’nin neredeyse tamamına yakınını tahrip ettiğini belirtti.      

PETRO BİTİNCE TARİHE SALDIRDILAR 

Örgütün tarihi eserleri bir kazanç kapısı olarak gördüğünü dile getiren Yas, şöyle konuştu: “DEAŞ, Musul’da önce petrolden gelir elde ediyordu. Petrol geliri kesilince tarih eser ticaretine başladı. Musul’daki eserler parçalanarak dağıtıldı ama en önemli ve değerlileri ise çalınıp satıldı. Musul Müzesi’nin yüzde 98’i tahrip edildi.”  

Musul Müzesi’nin akıl almaz şekilde patlayıcı yerleştirilerek, dozerlerle yıkıldığını ifade eden Yas, şunları kaydetti: “Müzedeki tarihi eserler kazma ya da testere gibi aletlerle parçalansaydı tamir edilebilir yanı olurdu. Ama patlayıcılarla yok edildi. Hangi parçanın hangi esere ait olduğunu bulmakta zorlanıyoruz ve bunları ayırt edemiyoruz. DEAŞ’ın Musul’da yaptığı bu kültür katliamı gerçekten insanlığın ortak tarihi için büyük bir felaket ve tarihi eserlere karşı işlenen en vahşice cinayet.”   

Kadim şehrin uğradığı yıkımın sadece rakamlarla ifade edilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Yas, “Musul tarihi, eserleri, kültürü, halkı ve tüm medeniyetiyle yok edildi ve adeta toprağa gömüldü” dedi.  

Türkiye ile ortak proje    

Çalınan tarihi eserlerin iadesi konusunda başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerin yardımlarından övgüyle söz eden Yas, Bağdat’taki ulusal müzenin iyileştirilmesi için Türkiye ile ortak projeleri olduğunu kaydetti. 

ABD işgaliNDE 15 bin parça tarihi eser çalındı  

Irak Ulusal Müzesi Başkanı Luma Yas, sadece Musul Müzesi’nin değil başkent Bağdat’taki ulusal müzenin de 2003’teki ABD işgali sonrası büyük yağma ve tahribata maruz kaldığına dikkati çekti. Müzede bulunan bütün belgelerin çalındığını ve tarihi eserlerin parçalandığını anlatan Yas, müzedeki depolara girilerek yaklaşık 15 bin parça tarihi eserin çalındığını aktardı. Yas, bunlardan sadece 3 bin 800’ünün geri alınabildiğini söyledi.  

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