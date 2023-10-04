''Müzeler Konuşuyor'' İtalya ile başlıyor! Tarih netleşti

İstanbul Modern'in 2012'den bu yana düzenlediği "Müzeler Konuşuyor" başlıklı söyleşi serisi üç yıl aradan sonra 6 Ekim'de İtalya ile başlıyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, İtalya İstanbul Başkonsolosluğu desteği ve İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte, İtalya'daki altı sanat kurumunun temsilcileri İstanbul'da meslektaşlarıyla sanatseverlerle bir araya gelecek.

"Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz İtalya" serisinin ilk konuşmacısı Castello di Rivoli Çağdaş Sanat Müzesi Direktörü Carolyn Christov-Bakargiev olacak. Etkinlikte, İtalya'daki müzelerin ve kültür-sanat kurumlarının bu alandaki özgün katkılarına, kurumların tarihlerine, organizasyon yapılarına ve gelecek stratejilerine ışık tutulacak.

Castello di Rivoli Çağdaş Sanat Müzesi'nin yanı sıra Punta della Dogana ve Palazzo Grassi (Venedik), Mambo (Bolonya), GAMeC (Bergamo), Fondazione Prada (Milano ve Venedik) ile MAXXI (Roma) gibi önemli kurumların temsilcileri söyleşi serisinde yer alacak.

Etkinlik, Türkçe simultane çeviriyle ücretsiz gerçekleştirilecek. Programa ilişkin ayrıntılı bilgi almak için İstanbul Modern'in internet sitesi ziyaret edilebilir.

