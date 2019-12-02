Müziğin evrenselliğini kanıtladılar

5 YIL SÜRDÜ

Sözlü müziklere odaklanan araştırmacılar, 315 kültürden etnografik bilgiler içeren geniş bir veritabanını kullandı. Araştırmacılar 5 yıl boyunca yüzlerce müziği arşivlerden tarayarak 30 coğrafyaya yayılmış 86 kültüre ait 118 parçayı da çalışmaya dahil etti. Ekibin Müziğin Doğa Tarihi ismini verdiği koleksiyonda yaklaşık 5 bin parçanın ayrıntılı bilgileri yer alıyor. Bu ayrıntılar arasında şarkıcı, dinleyici kitlesi, hangi enstrümanların kullanıldığı ve şarkıların anlamlarıyla ilgili binlerce metin bulunuyor.