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KÜLTÜR SANAT

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Müziğin evrenselliğini kanıtladılar

Bilimin ve matematiğin yanı sıra müziğin evrenselliği de sıklıkla dile getiriliyor ancak Harvard Üniversitesi’nden bilim insanlarının önderliğindeki yeni araştırmaya kadar bu gerçek, sınırlı ölçüde gösterilebilmişti. Bilim dergisi Science’da yayımlanan kapsamlı makalenin yazarları arasında psikolojiden evrimsel biyolojiye, antropolojiden siyaset bilimine pek çok farklı alanda çalışan 19 araştırmacı yer aldı.

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5 YIL SÜRDÜ

Sözlü müziklere odaklanan araştırmacılar, 315 kültürden etnografik bilgiler içeren geniş bir veritabanını kullandı. Araştırmacılar 5 yıl boyunca yüzlerce müziği arşivlerden tarayarak 30 coğrafyaya yayılmış 86 kültüre ait 118 parçayı da çalışmaya dahil etti. Ekibin Müziğin Doğa Tarihi ismini verdiği koleksiyonda yaklaşık 5 bin parçanın ayrıntılı bilgileri yer alıyor. Bu ayrıntılar arasında şarkıcı, dinleyici kitlesi, hangi enstrümanların kullanıldığı ve şarkıların anlamlarıyla ilgili binlerce metin bulunuyor. 

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