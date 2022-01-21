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Kültür Sanat

Müzik dünyasının acı kaydı! Yıldız sanatçı hayatını kaybetti

İlk albümü 'Bat Out of Hell' ile dünya çapında üne kavuşan ABD'li 74 yaşındaki rock yıldızı Meat Loaf hayatını kaybetti.

IHA21 Ocak 2022 Cuma 13:37 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 13:37
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Albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla satan ABD'li ünlü şarkıcı Meat Loaf hayatını kaybetti. Asıl ismi "Michael Lee Aday" olan rock yıldızının ölüm haberi resmi Facebook hesabından duyurulurken, evinde eşi Deborah'ın yanında yaşamını yitirdiği kaydedildi. Şarkıcının ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Birçoğunuz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve böylesine ilham verici bir sanatçıyı ve güzel bir adamı kaybetmenin acısını yaşarken gösterdiğiniz sevgi ve desteği gerçekten takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Texas eyaletine bağlı Dallas'ta 1947'de dünyaya gelen Meat Loaf, 60 yıla yayılan bir kariyere sahipti. 1970'lerin başında rock müziğe odaklanan Loaf, besteci, söz yazarı ve yapımcı Jim Steinman ile iş birliğine gitti. 1977 yılında Bat Out of Hell isimli albümüyle çıkış yapan Loaf, 1994 yılında "I'd Do Anything For Love" şarkısıyla Grammy Ödülü kazandı. Rock yıldızı, Fight Club, Rocky Horror Picture Show ve Wayne's World gibi filmlerde de rol aldı. Loaf'un Bat Out of Hell albümü ayrıca tüm zamanların en çok satılan ilk 10 albümü listesinde yer alıyor.

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