Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, "Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı"nı imzaladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde iki ülkenin heyetlerinin katıldığı imza töreniyle Türkiye ve Özbekistan arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Bakan Ersoy, ikili görüşmelerde iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri detaylı bir şekilde ele alma fırsatı bulduklarını belirterek, "Bu buluşmanın temel amacı, ortak tarih ve kültürel geçmişe sahip iki ülke arasındaki iş birliğimizi arttıracak, önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza yol haritası olacak Eylem Planı'nın hayata geçirilmesidir." dedi.

Ersoy, imzalanacak "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Kültür Bakanlığı arasında 2024-2026 yılları için Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı" ile 2 yıllık süreçte gerçekleştirilecek kültür ve sanat alanındaki çalışmaları takvimlendirmiş olacaklarını söyledi.

- "TÜRKİYE VE ÖZBEKİSTAN KARDEŞLİĞİNE AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ"

İmzalanan protokol ile her türlü ortak ve uluslararası etkinlikte ilgili kurumların daha etkin çalışmasına olanak sağlayacak adımlar atılacağını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak halihazırda Özbekistan Kültür Bakanlığından üst düzey temsilcilerle son derece verimli ve kapsamlı bir eğitim programı düzenledik. Bu hafta gerçekleştirilen bu eğitimlerle bakanlığımızın kültür sanat birimlerinin yapısı ve işleyişi ile ülkemizin bu alandaki önemli deneyimlerini paylaştık. Her zaman ifade ediyoruz; biz, Türkiye ve Özbekistan kardeşliğine ayrı bir önem veriyoruz. Bu çerçevede imzalayacağımız bu Niyet Protokolü ve Eylem Planı ile iki ülke arasındaki kültürel ortaklığı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra ülkelerimizin pek çok ortak prodüksiyon çıkaracağından da eminim. Sözlerime son verirken toplantımızın ve aldığımız kararların ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

- "BU ALANDA ORTAKLAŞA BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDEBİLECEĞİZ"



Ozodbek Nazarbekov ise özellikle son 4-5 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin kültür alanı da dahil olmak üzere tüm alanlarda hızlıca yükseldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin kültür ve sanat alanındaki deneyimlerinin öğrenilmesi ve tecrübe paylaşımının önemine değinen Nazarbekov, "Günümüzde dost kavramıyla ilgili çeşitli değerlendirmelerin olduğu bir zamanı yaşıyoruz. Bazı ülkeler arasında rekabetin tırmandığı bir zamanda, uluslararası çapta böyle örnek bir tavrın, ilişkilerin daha da gelişmesine ivme kazandıracağı düşüncesindeyim. Bu alanda ortaklaşa büyük başarılar elde edebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Nazarbekov, imzalanan protokolün tüm ülkelere örnek olmasını arzu ettiğini söyleyerek, bu iş birliğinin Özbekistan'ın tarihteki kıymetinin tüm dünyaya gösterilmesi açısından çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Protokolün imzalanmasının ardından fotoğrafların çekilmesi ile etkinlik sona erdi.

