''Necip Fazıl Ödülleri milli edebiyatımıza katkı sağlıyor''

Başta Hat sanatı olmak üzere klâsik Türk sanatlarına yaptığı büyük hizmetleriyle tanınan Prof. M. Uğur Derman yazı hayatında yarım asrı geride biraktı. Derman’ın ‘Ömrümün Bereketi’ adını verdiği kitap serisinin 3. cildi yakın zamanda Kubbealtı Vakfı Kültür Sanat Akademisi tarafından yayınlandı. Ömrümün Bereketi 1ve 2’nin devamı olan bu eser, Derman’ın çeşitli zamanlarda dergilerde, kitaplarda yayınlanmış makaleleri, kongre ve sempozyum bildirileri, konferans metinleri ile hâtıralarını ve gelenekli sanatlara dâir kaleme aldığı muhtelif yazıları içeriyor.

Hat ve kitap sanatları başta olmak üzere gelenekli sanatlarda ülkemizde ve uluslararası sâhada otorite kabul edilen ve geçmişin kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarını günümüze taşıyanDerman, bu yıl Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık bulunan isim oldu. Necip Fazı Ödülleri Jüri Heyeti, gerekçeli kararında M. Uğur Derman ile ilgili şu görüşlere yer verdi: “Türk-İslam hat sanatlarına yıllardır verdiği emek; geleneksel sanatlarımızı ve o sahanın sanatkarlarını yaşatma yolundaki incelikli ve kıymetli eserleri; ömrü boyunca biriktirdiği güzellikleri bugünkü kuşağa ulaştıran hatıraları sebebiyle Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görülmüştür.’’

Uğur Derman ile ödül sonrası duygularını konuştuk.

Necip Fazıl deyince sizi hangi duygular karşılıyor?

Şiir ve nesir sâhasındaki velûd faaliyetinin yanı sıra, hayatı boyunca kendisini mücadele ve polemiğin içinde bulan, çilesini Hakk’ın lutfu olarak gören medenî bir yirminci asır cengâveriyle karşılaşıyorum.

Necip Fazıl’ın çilesi ve dâvası hakkında neler söylersiniz?

Necip Fazıl’ın, şiiri târif maksadıyla yazdığı “Varlığı çeviren sırların ve güzelliklerin yolunda Allah’ı, yâni mutlak hakîkati arama işidir. Âlemin nâmütenahî kesretinden büyük ve merkezî vahdete ulaşmak, şiirin biricik gâyesidir.” sözü, çile ve dâvasındaki müntehâ noktasına da işâret sayılmalıdır, kanaatindeyim.

Necip Fazıl adına ödül verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hayatının ağırlığı edebî sahalarda olan bir muhterem şahsiyet adına böyle bir mükâfat ihdas olunması ve bunun altı yıldan beri devam etmesi, doğrudan millî edebiyatımıza katkı ve fayda sağlar.

Yeri gelmişken şu hususa da temas etmeliyim: Eskiden pek âhenkli “mükâfat” kelimesiyle adlandırılan bu keyfiyete, şimdilerde “ödül” deniyor. Halbuki, “ödül”, güreş, cirit gibi tarihî sporların mükâfatlandırılmasında kullanılan eski bir kelimedir.

‘Mükafat’ın size tevdi edilmesi hakkında neler söylersiniz?

Altmış yılı aşkın bir zaman diliminde, başta hüsn-i hat olmak üzere, gelenekli Türk sanatlarının unutulmaması ve varlık seviyesinin yükseltilmesi için nâçizâne faaliyetlerim oldu; ilerleyen yaşıma rağmen hâlâ da sürüyor. Necip Fazıl ödülleri jürisinin muhterem âzalarının şahsımı seçmelerine müteşekkirim. Ancak bunu zâtıma değil, temsil ettiğim sanatlar adına aldığımı, asıl bunun için bahtiyarlık duyduğumu söylemeliyim.

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