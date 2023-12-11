Necip Fazıl Saygı Ödülü sahiplerinden Prof. Dr. Nevzad Atlığ hayatını kaybetti

Devlet sanatçısı unvanına sahip olan Atlığ'ın vefatına ilişkin İstanbul Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tıp Fakültesi mezunu olan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun kurucusu ve eski şefi Prof. Dr. Nevzat Atlığ, tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında vefat etti. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Atlığ'ın ayrıca 98 yıllık ömrüne uzun soluklu çok sayıda başarı sığdırdığı belirtilerek, "Devlet sanatçısı olan Prof. Dr. Atlığ, sesli ve görüntülü arşiv kayıtlarının tüm kullanım haklarını 16.09.2019 tarihli bir protokolle İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (OMAR) bağışlamıştı." bilgisi paylaşıldı.

NECİP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ PROF. DR. NEVZAD ATLIĞ'A



Devletin Türk musikisi politikasının belirlenmesine katkı sağlayan, Türk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması için ömrünü adayan kültür ve sanat adamı olarak Prof. Dr. Nevzad Atlığ'a 2018'de Necip Fazıl Saygı Ödülüne layık görüldü.

Atlığ'a ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Necip Fazıl'ı büyük şair, büyük düşünür, Türk İslam sentezinin mimarı ve mücahidi olarak nitelendiren Atlığ, "Bu ödülden ziyadesiyle memnun kaldım." dedi. Atlığ, musikinin toplumda sosyal hayatın doğumdan ölüme kadar her safhasında mevcut olduğunu dile getirerek, Türk müziğinin Anadolu topraklarında Osmanlı döneminde ve entelektüel çevrelerde gelişmesini tamamladığını ifade etti.

Uzun süre Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet eden Atlığ, 14 Ekim 1925'te süvari albayı ve müzisyen olan babası Nazmi Atlığ'ın görevde bulunduğu Denizli'nin Sarayköy ilçesinde doğdu.

Aslen Edirneli olan Atlığ, babasından keman ve musiki öğrendi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirip röntgen teşhis ihtisası yapan sanatçı, üniversite korosunda keman çaldı, sonra bu koronun şefi ve ardından 1955-1958 arasında İstanbul Radyosu Müdürü oldu.

İstanbul Radyosu Küçük Koro'sunu yönetirken 1963'te Mesut Cemil Bey'in vefatı üzerine Klasik Koro'nun şefliğine getirilen Atlığ, 1976'ya kadar bu görevi yürüttü. Milli Eğitim Bakanlığı Türk Musikisi Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı, 1000 Temel Eser Komisyonu üyeliği ve TRT yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Nevzat Atlığ, 1976'da Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nu kurunca koronun şefliğine getirildi. Çeyrek asır devam ettiği İstanbul Belediye Konservatuvarının sanat kurulu başkanlığı ve Türk musikisi Hocalığından ayrıldı. 1981'de Kültür ve Turizm Bakanlığının Klasik Türk Müziği dalında başarı ödülünü aldı.

Türkiye Milli Kültür Vakfınca 1983 yılı Türk Kültürü Hizmet Ödülüne layık görülen Atlığ, 1983'te Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Üyeliğine seçildi ve 1984'te Radyo Televizyon Yüksek Kurulu üyeliğine atandı. Usta sanatçı, 1985'te profesör, 1987'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 1999'da da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat büyük ödülüne layık görüldü.

Atlığ, 2004'te de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü ile ödüllendirildi. Pek çok müzisyen yetiştiren usta sanatçı, 1985'ten itibaren 30 yıl süre ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ın yönettiği sayısız sahne, radyo ve konserler dışında yirmi CD'lik müzik yayını ve beş ciltlik Türk Musikisi Klasikleri nota yayınları bulunuyor.

Hakkında birçok makale ve kitap kaleme alınan Atlığ'a ayrıca Aydın Doğan Vakfınca 2013'te Türk Musikisine tahsis edilmiş olan sanat ödülü ve 2018'de de Cumhurbaşkanlığı Necip Fazıl'a Saygı Ödülü takdim edildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY'DAN DEVLET SANATÇISI PROF. DR. ATLIĞ İÇİN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk müziğinin eşsiz hafızası, koro şefi, ses sanatçısı ve değerli müzik araştırmacısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Müziğe olan tutkusu ve katkılarıyla hepimizin kalbinde özel bir yer edinen, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun da kurucusu olan sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."