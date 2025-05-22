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Kültür Sanat

Necip Fazıl'ın dünyasına dijital yolculuk! 'Canım İstanbul' sergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından hayata geçirilen ve her yıl büyük ilgi gören “Bir Şiir Bir Hayat” sergi serisinin dördüncüsü olan “Canım İstanbul” sergisi, 24 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 16:15 - Güncelleme:
Necip Fazıl'ın dünyasına dijital yolculuk! 'Canım İstanbul' sergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
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Bu yılki sergi, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" şiiri üzerinden, İstanbul'un geçmişi, bugünü ve değişmeyen ruhunu nostaljik bir İstanbul tramvayı eşliğinde dijital bir yolculukla anlatıyor. Dijital enstalasyonlarla zenginleştirilen deneyim, ziyaretçileri şiirsel bir atmosferde İstanbul'un siluetine ve derinliklerine götürüyor.

YAPAY ZEKA İLE ÜSTAD'LA BİREBİR SOHBET

Bir ilk olarak, sergide ziyaretçilere yapay zekâ destekli interaktif bir sistem aracılığıyla Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme fırsatı sunuluyor. Bu teknoloji sayesinde Üstad'a doğrudan sorular yöneltmek ve onun düşünce dünyasına temas etmek mümkün hale geliyor.

BABA-OĞUL ARASINDAKİ DERİN BAĞA TANIKLIK

Üstad'ın kişisel eşyaları ve hayatının dönüm noktalarını yansıtan fotoğrafların da görülebileceği sergide, oğlu Mehmed Kısakürek'e de özel bir yer ayrılıyor. Touchwall teknolojisi ile yapay zekâ bir araya getirilerek, ziyaretçiler Üstad ile oğlu arasındaki derin bağa ve ortak hatıralara tanıklık edebiliyor. Ses klonlama teknolojisi ile oluşturulan bu alanda, geçmişin izlerini ve ortak hafızayı doğrudan iki neslin sesinden dinlemek mümkün oluyor.

ÜSTAD İLE FOTOĞRAF İMKÂNI

Sergi sonunda ziyaretçiler, Necip Fazıl ile sanal ortamda hatıra fotoğrafı çektirme imkânı bulacaklar.

Yalnızca bir sanat ve edebiyat etkinliği olmanın ötesinde İstanbul'un ruhuna ve Necip Fazıl'ın derin şiirsel dünyasına açılan dijital bir kapı niteliğindeki sergiyi 29 Mayıs'a kadar tüm sanatseverler AKM'de ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

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