Nemrut Dağı'na 1 milyon 38 bin turist ziyareti

Dünyanın en önemli açık hava müzelerinden biri kabul edilen ve barındırdığı devasa heykelleri ile eşsiz gün doğumu ve batımı manzarası sunan Nemrut Dağı Ören Yeri, her yıl on binlerce turisti ağırlamaya devam ediyor.

Zirveye çıkanlar, Kommagene uygarlığının izlerini yerinde görme fırsatı buluyor.

Nemrut Dağı Ören Yeri, en yüksek ziyaretçi sayısına 229 bin 247 ile 2022 yılında ulaşırken en düşük ziyaretçi sayısı ise 56 bin 229 ile salgın döneminin yaşandığı 2020 oldu.

Bu yılın ilk 8 aylık döneminde ise bölgeyi 122 bin 634'ü yerli, 14 bin 570'i yabancı olmak üzere 137 bin 204 turist ziyaret etti.

- YIL SONU HEDEFİ 310 BİN TURİST

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, AA muhabirine, Nemrut'un turizm sezonunda büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Yelken, "Nisan ayında başlayan sezonda bugüne kadar yaklaşık 230 bin ziyaretçimiz oldu. Sezon sonuna kadar bu sayının 310 bine ulaşmasını bekliyoruz. Nemrut, kasım ayının ilk haftasına kadar ziyaretçi akınına uğruyor. Bu da bölge turizmine büyük katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

- YIPRANAN HEYKELLER NANOTEKNOLOJİYLE GÜÇLENDİRİLDİ

Yelken, Nemrut Dağı'ndaki heykellerde yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Nemrut Dağı'nı geleceğe miras olarak bırakabilmek için doğu ve batı teraslarında bulunan heykellerde sağlamlaştırma projesi yürütmekteyiz. Özellikle yıpranmış heykeller, nanoteknolojiyle güçlendirildi. Bu yöntem sayesinde çatlaklar kalıcı olarak onarılıyor. Batı terasında da antioksidan uygulaması yapıyoruz. Restorasyonun toplamda 5 yıl sürmesi planlanıyor, şu ana kadar iki aşamayı tamamladık."

İstanbul'dan bölgeyi ziyarete gelen Filiz Bilgili Çorak, Nemrut'a tırmanırken zorlandığını ancak gördüğü manzaranın her şeye değdiğini anlattı.

Ramazan Çorak da 30 yıl önce geldiği Nemrut'u yeniden ziyaret ettiğini dile getirerek, "Hala aynı görkemiyle ayakta, herkesi burayı görmeye davet ediyorum." dedi.