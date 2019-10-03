Neşet Ertaş için Külliye’de etkinlik

“3. Neşet Ertaş’ı Anma ve Kültür Sanat Etkinliği”ne bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapıyor. Bu akşam saat 19:00’da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin katkıları ile gerçekleştirilecek etkinliğe Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Gecede müziğin farklı alanlarında başarılı olan isimlere ödül takdim edilecek. Ödül töreninin ardından Bedia Akartürk, Gülşen Kutlu, Muazzez Ersoy, Ferhat Göçer, Yıldız Tilbe gibi isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda sanatçı Neşet Ertaş’ın eserlerini yorumlayacak.