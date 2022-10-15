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Kültür Sanat

Neşet Ertaş'ın eserlerinin televizyonda izinsiz çalınması davası yeniden görülecek

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'a ait eserlerin, yerel bir televizyon kanalında izinsiz çalınması nedeniyle açılan davanın düşmesine karar veren yerel mahkeme kararını usulden bozdu.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 11:25 - Güncelleme:
Neşet Ertaş'ın eserlerinin televizyonda izinsiz çalınması davası yeniden görülecek
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Neşet Ertaş'a ait ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (MESAM) hak sahibi olduğu "Evvelim Sen Oldun" ve "Kendim Ettim Kendim Buldum" isimli eserlerin bir televizyon kanalının yayın akışında izinsiz olarak umuma iletildiği iddiasıyla kamu davası açıldı.

Uşak Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa muhalefetten yargılanan sanıklar hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildi.

Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 7. Ceza Dairesine geldi. Daire, eksik kovuşturma ile düşme kararı verildiğine hükmederek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, eserlerle ilgili MESAM vekilinin sunduğu belgeler ile hak sahipliği belgelerinin değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Eserlerin söz yazarı ve bestecisi Neşet Ertaş'ın varisi ile meslek birliği arasında düzenlenen yetki belgesine rağmen veraset ilamının dosya içerisinde yer almadığının anlaşıldığı belirtilen kararda, ilgili veraset ilamının da dosya arasına alınarak, tüm kanıtların birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik kovuşturma ile yazılı şekilde düşme kararı verilmesinin bozmayı gerektirdiği aktarıldı.

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