AA 15 Şubat 2020 Cumartesi11:24 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:24

New York Moda Teknoloji Enstitüsü (Fashion Institute of Technology - FIT) Kütüphanesi'nde açılan serginin Proje Direktörü ve Fotoğrafçısı Prof. Dr. Praveen Chaudhry, Türkiye’deki Yörüklere yönelik ilgi ve çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Aynı enstitünün Siyasal Bilimler Bölümünde öğretim görevlisi olan Chaudhry, Yörükler hakkında araştırmalara yaklaşık 10 yıl önce Tibet ve Keşmir'den başladığını, daha sonra Türkiye de dahil küreselleşmenin göçer toplumlar üzerindeki etkileri konusunda çalışmalar yaptığını anlattı.

- “YÖRÜK TOPLUMLARI, AYNI KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR”



Chaudhry, Hindistan alt kıtasından Türkiye’deki Yörüklerle yolunun nasıl kesiştiğini ise şu ifadelerle aktardı:

"Yaklaşık 5 yıl önce tatil amaçlı gittiğim Türkiye’de, Ankara’dan Antalya’ya araç kullanırken, yolda kazara Yörüklere denk geldim. Tibet ve Keşmir’deki araştırmalarımdan onları zaten biliyordum ama Türkiye'de bu kadar kolay ulaşabileceğimi düşünmemiştim. Toros Yörükleri ile konuştuğumda, Himalaya Dağlarında yaşayan göçerlerle hikayelerinin aynı olduğunu gördüm ve çalışmalarıma Toros Yörüklerini de dahil etmeye karar verdim."

Türkiye’ye 6 ziyaret gerçekleştirdiğini ve Yörüklerin içinde yaklaşık 6 ay geçirdiğini belirten Chaudhry, yüzyıllar önce Orta Asya’dan dünyanın değişik yerlerine göç eden Yörük toplumlarının aynı kültürel özellikleri taşıdığını vurguladı.

Chaudhry, sözlerine şöyle devam etti:

"Yörüklerin çoğu, yüzlerce keçi ve koyunu besleyen, mera bulmak için sürekli dağlarda yaylalarda gezmek zorunda kalan, çok güzel ve kaliteli dokuma ürünler yapan insanlar. Yaşam tarzları gereği, bir köye yerleşmek yerine sürekli hareket halinde aileleri, akrabaları, kardeşleriyle dağları ve yaylaları paylaşıyorlar."

- “SERGİ, YÖRÜKLERİN KÜRESELLEŞEN DÜNYAYA KARŞI DİRENEN YAŞAM TARZLARINI ORTAYA KOYMAYI AMAÇLIYOR”



Küreselleşmenin, Yörüklerin yaşam tarzını olumsuz etkilediğine işaret eden Chaudhry, “Ucuz Çin yapımı tekstil ürünlerine karşı Yörüklerin ürettiği kaliteli dokumalar, çok pahalı hale geliyor ve bunlar üzerine kurulu hayat tarzları sürdürülemez hale geliyor. Ürettiklerini satamayınca, maden ocaklarında veya yol inşaatlarında çalışmak zorunda kalıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Chaudhry, Yörük kültürünün ve yaşam tarzının Osmanlı'nın kuruluşuna dayanan tarihi kökleri olduğunu ifade ederek, bu toplumların ve geleneklerinin kaybolmadan gelecek kuşaklara aktarılması için yetkililerin önlem alması gerektiğinin altını çizdi.

Yörüklerin mücadelesinden çok etkilendiği ve kültürlerini anlatmak için New York’ta fotoğraf sergisi açmaya karar verdiğini dile getiren Chaudhry, “Bu sergi, göçebeleri ve dokumacıların küreselleşen dünyaya karşı direnen yaşam tarzlarını ortaya koymayı amaçlıyor. Ziyaretçileri, yolculuklarının bir parçası olmaya, aynı zamanda aidiyet ve kimliklerine katılmaya davet ediyor.” diye konuştu.

Chaudhry, aynı serginin Tibet ve Keşmir’deki Yörükleri de kapsayacak daha geniş versiyonunu nisanda İstanbul Teknik Üniversitesinde de açmayı planladıklarını bildirdi.

- SERGİ 3 NİSAN'A KADAR AÇIK



“Kaybolan toplumlar, kaybolan kültürler: Toros Dağlarının Yörükleri” adlı sergide, 12 ailenin günlük yaşamına dair 44 fotoğraf ve Yörük sanatını sergileyen bazı el dokumaları bulunuyor.

FIT Gladys Marcus Kütüphanesi'ndeki sergi, 3 Nisan’a kadar açık kalacak.