Nobel’de ‘soykırım’ istifası

Nobel ödüllerinin sahiplerini belirleyen İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesinin üyesi Gun-Britt Sundström, 2019 Edebiyat Ödülü’nün, Srebrenitsa’da yaşanan soykırımı inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesine tepki olarak üyelikten istifa etti. Akademide geçen yıl ortaya çıkan taciz skandallarının ardından istifalar gelmeye devam ediyor. İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, komite üyesi Kristoffer Leandoer ve Gun-Britt Sundström üyelikten istifa etti. Leandoer’in, geçen yıl ortaya çıkan taciz skandallarının ardından gerekli değişikliklerin yapılmadığını öne sürerek istifa ettiği belirtilirken, Sundström’ün ise 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesine tepki olarak böyle bir karar aldığı kaydedildi. Gun-Britt Sundström,”2019 yılında Nobel Edebiyat Ödülü sahipleri belirlenirken işin içine siyaset karıştı. Bu benim ideolojim değil” açıklamasında bulundu.

Handke’nin Sırp hayranlığı

Lahey’deki uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic’in büyük bir hayranı olarak tanınan Nobel ödüllü Peter Handke, Kosova’daki savaş devam ederken yayınladığı bir makalesinde de “Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın.” ifadelerini kullanmıştı.