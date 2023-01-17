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Kültür Sanat

Norveç'te, runik alfabesinin kullanıldığı en eski taşlar olduğu sanılan yazıt bulundu

Norveç'te, dünyada runik alfabesinin kullanıldığı en eski taşlar olduğu düşünülen eser gün yüzüne çıkarıldı. Oslo Üniversitesi'nde görevli Prof. Kristel Zilmer, yazıtın incelenmesi ve yazıldığı tarihin belirlenmesi için keşfi, aylar sonra duyurduklarını belirtti.

AA17 Ocak 2023 Salı 17:20 - Güncelleme:
Norveç'te, runik alfabesinin kullanıldığı en eski taşlar olduğu sanılan yazıt bulundu
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Norveç'in başkenti Oslo'nun batısındaki Tyrifjord Gölü yakınlarında 2021'in sonbahar aylarında yapılan kazı çalışmalarında, Göktürk yazıtlarında kullanılan yazı sistemi olan "runik"in yer aldığı yazıt bulundu.

Yazıtın ön kısmında yer alan "idiberug" ifadesinin kadın veya erkek adı olabileceği gibi bir aileyi de niteleyebileceği açıklandı.

Oslo'da bulunan Kültür Tarihi Müzesi'nden yapılan açıklamada, yassı ve kare şeklindeki kahverengimsi kum taşının İskandinavya'da yazılmış en eski yazı örneği olabileceği belirtildi.

Açıklamada, eserin "şimdiye kadar bulunan en eski runik yazıtlardan" ve "dünyada tarihi saptanabilen en eski runik taş" olduğu ifade edildi.

Oslo Üniversitesi'nde görevli Prof. Kristel Zilmer, yazıtın incelenmesi ve yazıldığı tarihin belirlenmesi için keşfi, aylar sonra duyurduklarını belirtti.

Zilmer, yazıtın Erken Demir Çağı'nda runik alfabesinin kullanımı hakkında bilgi sağlayacak nitelikte olduğunu açıkladı.

Yazıtın, Norveç ve İskandinavya'da runik alfabesinin kullanımına ilişkin ilk denemelerden biri olabileceğini kaydeden Zilmer, eserde, dilsel anlamı olmayan başka ifadelerin de olduğunu söyledi.

Yazıt, 21 Ocak'tan itibaren 1 ay boyunca Kültür Tarihi Müzesi'nde sergilenecek.

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