31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6403
  • 6,2767
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, son dönemlerde tren seyahatinde artış yaşandı. Hem ucuz ve konforlu hem de nostaljik bir gezi yapmak isteyen vatandaşlar, Güney Kurtalan Ekspresi seferleri ile memleketin güzelliklerinin tadına vararak yolculuk yapıyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siirt’in Kurtalan ilçesinde tren yolculuğu gerçekleştiren vatandaşların sayısında son dönemlerde yoğun bir artış yaşandı. Hem ucuz ve konforlu hem de nostaljik bir seyahat yapmak isteyen vatandaşların uğrak mekanı haline gelen gar, genç, yaşlı ve çocukların akınına uğruyor. Memleketin güzelliklerini görerek seyahat etmek isteyen vatandaşlar, Güney Kurtalan Ekspresi ile gezinin tadını çıkarıyor.
 
Kurtalan Yolcu Hizmetleri Şefi Tayfur Sever, vatandaşların tren yolculuğuna ilgilerinin son aylarda arttığını söyledi. Bunu istatistiklerde de gördüklerini kaydeden Sever, "Yolcular treni, rahatı, konforu ve ucuzluğu nedeni ile tercih ediyor. Buna memleketin güzelliklerini görme de eklenince Güney Ekspresi yolculuğunda patlama yaşandı diyebiliriz. Vatandaşlar son aylarda bilet bulamıyor. Diyarbakır ve Batman’dan yer ayırmak zorunda kalıyor" dedi.
 
Güney Ekspresi yolculuğuna çıkan vatandaşlar da, tren yolculuğunun hem güvenli ve ekonomik hem de konforlu ve nostaljik olması sebebiyle tercih ettiklerini söyledi.
 

Terör örgütü PKK´ya götürülen 4 kişi ile 2 işbirlikçi ´drone´lu operasyonla yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara'da FETÖ operasyonu

'Konut kredilerinde faiz düşürülmeli'

'Konut kredilerinde faiz düşürülmeli'

Rayların ‘roketi’

Rayların ‘roketi’

Kanarya’ya Belçikalı ön libero

Kanarya’ya Belçikalı ön libero

Akılalmaz olay! Doktor doktorun yanlış gözünü ameliyat etti

Akılalmaz olay! Doktor doktorun yanlış gözünü ameliyat etti

Rusya'da ortalığı karıştıran iddia!

Rusya'da ortalığı karıştıran iddia!

CHP sözünü tutmadı, şimdi de sürgün ediyor

CHP sözünü tutmadı, şimdi de sürgün ediyor

Nüfus kayıtlarında dayı-yeğen olarak görülüyorlar... Bakanlık devreye girdi

Nüfus kayıtlarında dayı-yeğen olarak görülüyorlar... Bakanlık devreye girdi
 

POPÜLER HABERLER

Ekipler daha iyi bir hizmet için zoru başardı!

Ekipler daha iyi bir hizmet için zoru başardı!

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

Yabancı öğrenciler Göbeklitepe'yi gezdi

Yabancı öğrenciler Göbeklitepe'yi gezdi

Dünyanın en ürkütücü yerleri

Dünyanın en ürkütücü yerleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA