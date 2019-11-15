‘Nuh’un Gemisi’ 3 boyutlu görüntülendi
Ağrı Doğubeyazıt’ta 60 yıl önce keşfedilen ve kutsal kitaplarda da anlatılan gemi şeklindeki oluşumun, Yeni Zelandalı jeofizikçi John Larsen ile ABD’li bilgisayar mühendisi ve arkeolog Andrew Jones tarafından ilk kez 3 boyutlu görüntülenmesi, gerçekliği asırlardır merak konusu olan Nuh’un Gemisi ile ilgili bilim dünyasında yeni bir kapı araladı.
Görüntü, 20’şer santimetre aralıklarla yüzeye yerleştirilen kablolar aracılığıyla, yer altından alınan elektromagnetik veriler sonucunda elde edildi. Jones “Bu görüntü Nuh’un Gemisi’nin yer altında bulunan görüntüsünün gerçek verileridir. Bu görüntüler ne sahtedir ne de bir simülasyondur” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.