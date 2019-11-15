‘Nuh’un Gemisi’ 3 boyutlu görüntülendi Ağrı Doğubeyazıt’ta 60 yıl önce keşfedilen ve kutsal kitaplarda da anlatılan gemi şeklindeki oluşumun, Yeni Zelandalı jeofizikçi John Larsen ile ABD’li bilgisayar mühendisi ve arkeolog Andrew Jones tarafından ilk kez 3 boyutlu görüntülenmesi, gerçekliği asırlardır merak konusu olan Nuh’un Gemisi ile ilgili bilim dünyasında yeni bir kapı araladı.