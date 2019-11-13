Nuri Bilge filmleri Roma ve Viyana’da

Bugüne kadar 20 ülkede yapılan etkinlik kapsamında, Cannes ve Antalya Altın Portakal gibi uluslararası film festivallerinde adını dünyaya duyuran Nuri Bilge Ceylan’ın (NBC) filmleri 22-24 Kasım’da Roma’da, 2-8 Aralık’ta Viyana’da gösterilecek. “Ahlat Ağacı”, “Kış Uykusu” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmlerinin yer alacağı etkinlikte sinema öğrencileri, yönetmen ve yapımcılarla bir araya gelerek, söyleşiler gerçekleştirecek.

SIRADA BAŞKA ÜLKELER DE VAR

“Türk Filmleri Haftası” kapsamında ayrıca yıl sonuna kadar birçok yerli yapım, Lübnan, Bosna Hersek, Avusturya, Fas, İtalya, Macaristan, Romanya ve Kazakistan’da da seyircilerin beğenisine sunulacak.