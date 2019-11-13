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Nuri Bilge filmleri Roma ve Viyana’da

Türkiye’nin kültür diplomasisini yürüten önemli kurumların başında gelen Yunus Emre Enstitüsü (YEE), başarılı Türk filmlerinin gösterimine ev sahipliği yapan “Türk Filmleri Haftası” projesini sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen projeyle yüzlerce film, farklı ülkelerde sinemaseverlerle buluşuyor.       Bugüne kadar 20 ülkede yapılan etkinlik kapsamında, Cannes ve Antalya Altın Portakal gibi uluslararası film festivallerinde adını dünyaya duyuran Nuri Bilge Ceylan’ın (NBC) filmleri 22-24 Kasım’da Roma’da, 2-8 Aralık’ta Viyana’da gösterilecek. “Ahlat Ağacı”, “Kış Uykusu” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmlerinin yer alacağı etkinlikte sinema öğrencileri, yönetmen ve yapımcılarla bir araya gelerek, söyleşiler gerçekleştirecek.       SIRADA BAŞKA ÜLKELER DE VAR “Türk Filmleri Haftası” kapsamında ayrıca yıl sonuna kadar birçok yerli yapım, Lübnan, Bosna Hersek, Avusturya, Fas, İtalya, Macaristan, Romanya ve Kazakistan’da da seyircilerin beğenisine sunulacak.      

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Bugüne kadar 20 ülkede yapılan etkinlik kapsamında, Cannes ve Antalya Altın Portakal gibi uluslararası film festivallerinde adını dünyaya duyuran Nuri Bilge Ceylan’ın (NBC) filmleri 22-24 Kasım’da Roma’da, 2-8 Aralık’ta Viyana’da gösterilecek. “Ahlat Ağacı”, “Kış Uykusu” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmlerinin yer alacağı etkinlikte sinema öğrencileri, yönetmen ve yapımcılarla bir araya gelerek, söyleşiler gerçekleştirecek.      

SIRADA BAŞKA ÜLKELER DE VAR

 “Türk Filmleri Haftası” kapsamında ayrıca yıl sonuna kadar birçok yerli yapım, Lübnan, Bosna Hersek, Avusturya, Fas, İtalya, Macaristan, Romanya ve Kazakistan’da da seyircilerin beğenisine sunulacak.      

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