O Mahur Beste CRR’de çalacak

Mahur Beste’den Huzur’a “Tanpınar’ın Satır Aralarında Müzik” başlığıyla, CRR’de saat 20.00’de başlayacak konseri Hakan Talu yönetecek. Konserde, Tanpınar’ın “Huzur” romanı başta olmak üzere “Beş Şehir” ve “Mahur Beste” gibi kitapları ve makalelerinde isimleri geçen bestekârların eserleri koro ve solo olarak seslendirecek. Çilhan Yazıcı, Atakan Akdaş, Murat Irkılata, Gediz Çoroğlu, Alper Ayorak, Merve Utandı Kalkan, Merve Kıvılcımer, Gizem Coşkun, Aybike Demir Okan ve Aynur Ezgi Yüksel konserde solist olarak sahne alacak. Gecenin saz sanatçıları ise; ritimde Serdar Bişiren, neyde Ahmet Toz, kanunda Turgut Özüfler, udda Bilen Işıktaş, viyolonselde Volkan Ertem, viyolada Mithat Arısoy, kemençede Ömer Aşçıoğlu.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki konseri Hakan Talu yönetecek. Konserin başlama saati ise 20:00.