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Kültür Sanat

Ödüllü yazar Mukadder Gemici'nin Farsçaya çevrilen kitabı Tahran'da kitapseverlerle buluştu

Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödüllü yazar Mukadder Gemici'nin hikaye kitaplarından oluşan seçki, 'Ölmeyen Balıklar' ismiyle Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Çeviri Atölyesi'nde Farsçaya çevrilerek yayımlandı.

24 Kasım 2024 Pazar 18:41 - Güncelleme:
Ödüllü yazar Mukadder Gemici'nin Farsçaya çevrilen kitabı Tahran'da kitapseverlerle buluştu
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Tahran Şehr-i Kitap Merkez Şubesi'nde gerçekleştirilen tanıtım programına yazar Gemici ve kitapseverler ile davetlilerin yanı sıra Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç da onur konuğu olarak katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Kırlangıç, iki ülke arasında birçok ortaklığın bulunduğunu ve bunun gibi kültürel işbirliklerine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Eserinin Farsçaya çevrilip neşredilmesinden mutluluk duyduğunu belirten 2021 Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü'nün sahibi Gemici de bu hikayelerle zaten yakın olan kültürlerin ve kalplerin daha da yakınlaşmasını, birbirini tanımasını arzuladığını dile getirdi.

İran'da Türk edebiyatına ilginin giderek arttığına dikkati çeken Tahran YEE Koordinatör Vekili Akif Şahin de bu tür çalışmalarla iki kültür arasındaki ilişkilere katkı sunmaktan memnun olduklarını ve gelecek yıl için de yazar Güray Süngü'ye ait Makrokozmoz Öyküleri eserinin çevirisine başlandığını ifade etti.

  • Mukadder Gemici
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