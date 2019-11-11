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Okullarda öğretilenle gerçekler farklıydı

Ankara’da düzenlenen bir programda merhum yazar Nuri Pakdil’i anlatan yakın dostu Necip Evlice: Pakdil, üniversitede iken derslerde anlatılanlarla, kendi inandıkları arasında farklar olduğunu görünce bir duruş sergilemek için hazırlıklarını yapmıştı.

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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Ankara Şubesince düzenlenen “Şairler Meclisi” programına katılan yazar Necip Evlice, Nuri Pakdil’in hayatından kesitler anlattı.TYB Ankara Şube binasında, Başkan Mehmet Sait Uluçay yönetiminde düzenlenen programa Pakdil’e gönül vermiş çok sayıda edebiyatçı ve vatandaş katıldı. Sohbet toplantısında konuşan yazar Evlice, Pakdil’in yaşamının her anının uzun bir söyleşi konusu olduğunu söyledi.      

ZOR DÖNEMLERDİ

Pakdil’in üniversite yıllarını anlatan Evlice, “Üstat İstanbul’a gittiğinde, üniversite yıllarını yazamadığı yıllar olarak adlandırır. Derslerde öğretilenlerle kendi inandıkları arasında epeyce bir bocalar. Üniversitede okuduğu yıllar 27 Mayıs öncesinde, Türkiye’nin zor, çalkantılı günler geçirdiği dönemlerdir” diye konuştu.   

YOL AÇICI BİR TESİR   

Evlice, Pakdil’in, öğrenci olayları içinde bulunmadığını ve bu sebepten okulunun uzadığını belirterek şöyle devam etti: “Üstat, üniversite yıllarında kaldığı yurtlarda, okullarda arkadaşlarıyla birlikte bir düşünce etrafında kümelenmiş ve Türkiye’de yanlış kurgulanan bir şeylerin olduğunu keşfederek bir duruş sergilemek için hazırlıklar yapmıştı. Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Akif İnan’la ilişkilerini kesmemiştir. İstanbul’da bulundukları dönemde Sezai Karakoç ile çok güzel ilişkileri vardır. Onunla birçok konuyu tartışmış, konuşmuştur.” Sezai Karakoç ile Nuri Pakdil’in yollarının ayrılmasına ilişkin Evlice, şunları söyledi: “Genelde bu çok sorulan bir soru. Son yıllardaki söyleşilerde, arkadaşlardan biri mutlaka ‘Sezai Karakoç’la aranızda ne var?’ sorusunu soruyor. Üstadın bu konuyla ilgili tek cevabı, ‘Bu konu benim için ebediyen kapanmıştır’ der başka cümle kurmaz. Ölünceye kadar da konuşmadı.”  TYB Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay da “Nuri Pakdil’in Kahramanmaraş’ta başlayan edebiyat yolculuğu vefatına kadar devam etti, çok kalıcı tesirler bıraktı, yol açıcı bir fonksiyon icra etti. Kendisini rahmetle anıyoruz” dedi.      

 

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