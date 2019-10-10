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Okumadan uçmayın

İstanbul Havalimanı yolcularının kitap okuma ihtiyacına da cevap verecek.

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İstanbal Havalimanı  Kütüphanesi; Nobel ödüllü eserler, çocuk, yabancı dil, edebiyat kitaplarının aralarında bulunduğu 2 bini aşkın yayına ev sahipliği yapacak.  Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yolcuların vakit geçirebilecekleri kültürel dinlenme noktası olacak İstanbul Havalimanı Kütüphanesi’nde okurlar, 1350 edebiyat, 500 çocuk, 150 İngilizce, 50 dergi ve 500 Nobel ödüllü edebiyat eserini kapsayan toplam 2 bin 550 yayına ulaşabilecek.      

KÜTÜPHANE YARIN AÇILIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 11 Ekim’de (yarın) açılışını yapacağı kütüphane, yoğun yolcu trafiğinin olduğu iç hatlar bağlantı noktasında hizmet verecek. Yolcular, yurt içindeki uçuşlarında bu kütüphaneden üyelik koşulu ile kitap ödünç alabilecek. Kullanıcılar, ödünç aldıkları kitapları, İstanbul Havalimanı Gelen Yolcu Bölümü’ndeki kitap iade kutusuna veya Türkiye’deki herhangi bir halk kütüphanesine teslim edebilecek.

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