Ölümlü Dünya oyuncuları kim? Ölümlü Dünya karakterleri ve filmin konusu

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı Ölümlü dünya filmi televizyonda yayınlanacak. Yönetmenliğini Ali Atay'ın üstlendiği Ölümlü Dünya’nın oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım yer alıyor. 26 Ocak 2018 tarihinde vizyona giren Ölümlü Dünya, lokanta işletmeciliğinin yanı sıra nesillerdir köklü bir teşkilatın bünyesinde çalışan Mermer Ailesi’nin hikayesini anlatıyor. Komedi ve aksiyon filminin yönetmenliğini Ali Atay üstleniyor. Peki Ölümlü Dünya oyuncuları kim? İşte Ölümlü Dünya karakterleri ve filmin konusu...
ÖLÜMLÜ DÜNYA KARAKTERLERİ
Ahmet Mümtaz Taylan: Gazanfer
Alper Kul ... Oktay
Sarp Apak ... Serhan
Irem Sak ... Begüm
Dogu Demirkol ... Zafer
Feyyaz Yigit ... Serbest
Meltem Kaptan ... Sevil
Özgür Emre Yildirim Atakan
Mehmet Özgür ... Ilhami
Osman Alkas ... Begüm'ün Babasi
Gümeç Alpay Aslan ... Itir (as Gümeç Alpay)
Mehmet Canbeg ... Mehmet
Ender Gözü ... Resepsiyonist
Günes Hayat ... Begüm'ün Annesi
Ferit Kaya ... Arif
ÖLÜMLÜ DÜNYA OYUNCULARI
Ahmet Mümtaz Taylan
Alper Kul
Sarp Apak
İrem Sak
Doğu Demirkol
Feyyaz Yiğit
Meltem Kaptan
Özgür Emre Yıldırım
Mehmet Özgür
ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Yıllardır Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantasını işletirler. Ailenin, kendi halinde, sıradan gözüken hayatları aslında pek de gözüktüğü gibi değildir. Bu ailenin uzun süredir sakladıkları bir sırlar vardır; lokanta işletmeciliğinin yanı sıra köklü bir teşkilatın içinde çalışmaktadır. Onlar ne pahasına olursa olsun bu sırrı saklamaya çalışsalar da beklenmedik bir anda sırları ifşa olur. Artık yeni bir planı devreye sokmaları gerekecektir.
26 Ocak 2018 yılında vizyona giren Ölümlü Dünya filmi, sinemada 585.145 kişi tarafından izlendi. Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturması nedeniyle büyük ilgi gören Ölümlü Dünya filminin Imdb puanı ise 7,7'dir.
İstanbul'da "kamera" diyen Ölümlü Dünya filminin bazı sahneleri Haydarpaşa Garı'nda çekildi.