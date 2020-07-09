Ölümlü Dünya oyuncuları kim? Ölümlü Dünya karakterleri ve filmin konusu

09 Temmuz 2020 Perşembe 16:46 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 16:46

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı Ölümlü dünya filmi televizyonda yayınlanacak. Yönetmenliğini Ali Atay'ın üstlendiği Ölümlü Dünya’nın oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım yer alıyor. 26 Ocak 2018 tarihinde vizyona giren Ölümlü Dünya, lokanta işletmeciliğinin yanı sıra nesillerdir köklü bir teşkilatın bünyesinde çalışan Mermer Ailesi’nin hikayesini anlatıyor. Komedi ve aksiyon filminin yönetmenliğini Ali Atay üstleniyor. Peki Ölümlü Dünya oyuncuları kim? İşte Ölümlü Dünya karakterleri ve filmin konusu...

ÖLÜMLÜ DÜNYA KARAKTERLERİ

Ahmet Mümtaz Taylan: Gazanfer

Alper Kul ... Oktay

Sarp Apak ... Serhan

Irem Sak ... Begüm

Dogu Demirkol ... Zafer

Feyyaz Yigit ... Serbest

Meltem Kaptan ... Sevil

Özgür Emre Yildirim Atakan

Mehmet Özgür ... Ilhami

Osman Alkas ... Begüm'ün Babasi

Gümeç Alpay Aslan ... Itir (as Gümeç Alpay)

Mehmet Canbeg ... Mehmet

Ender Gözü ... Resepsiyonist

Günes Hayat ... Begüm'ün Annesi

Ferit Kaya ... Arif

ÖLÜMLÜ DÜNYA OYUNCULARI

Ahmet Mümtaz Taylan

Alper Kul

Sarp Apak

İrem Sak

Doğu Demirkol

Feyyaz Yiğit

Meltem Kaptan

Özgür Emre Yıldırım

Mehmet Özgür

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Yıllardır Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantasını işletirler. Ailenin, kendi halinde, sıradan gözüken hayatları aslında pek de gözüktüğü gibi değildir. Bu ailenin uzun süredir sakladıkları bir sırlar vardır; lokanta işletmeciliğinin yanı sıra köklü bir teşkilatın içinde çalışmaktadır. Onlar ne pahasına olursa olsun bu sırrı saklamaya çalışsalar da beklenmedik bir anda sırları ifşa olur. Artık yeni bir planı devreye sokmaları gerekecektir.

26 Ocak 2018 yılında vizyona giren Ölümlü Dünya filmi, sinemada 585.145 kişi tarafından izlendi. Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturması nedeniyle büyük ilgi gören Ölümlü Dünya filminin Imdb puanı ise 7,7'dir.

İstanbul'da "kamera" diyen Ölümlü Dünya filminin bazı sahneleri Haydarpaşa Garı'nda çekildi.