Ömrüne bereket

Hat ve kitap sanatları başta olmak üzere gelenekli sanatlarda ülkemizde ve uluslararası sahada önemli çalışmalara imza atan hat ve ebru sanatçısı, yazar Prof. Dr. Uğur Derman hatıralarını kaleme aldığı ‘Ömrümün Bereketi’ kitap serisinin 3. cildini yayınladı. Kubbealtı Neşriyat tarafından yayımlanan serinin yeni kitabının tanıtımı için bir toplantı düzenlendi. Derman’ın 58 yıllık yazı serüvenini konu alan kitapların her biri 500 sayfalık bir hacimli eser niteliğinde.

Derman, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Fatih Çemberlitaş’taki Köprülü Medresesi’nde düzenlenen etkinlikte “Ömrümün Bereketi” başlıklı bir konuşma yaptı.

500’DEN ÇOK MAKALE

Yazı hayatına 1961’de başladığını ifade eden Derman, “Çalışma alanımı gelenekli sanatlar üstüne, bir takım her yerde bulunmayan bilgilerin bir araya getirilmesi olarak ifade edebilirim. Bu şekilde bugüne kadar kaleme aldığım makalelerin sayısı 500’ü geçti. Biz de bu yazılar içiresinden seçmeler yaparak ve bugünün şartlarına uyarlayarak kitap haline getirdik. Şimdiye kadar 3 cilt oldu ve bundan sonrada devam edecek” açıklamasını yaptı.

Konuşmasında hayatının çeşitli dönemlerinden bahseden Uğur Derman, daha ziyade gazeteci kimliğiyle tanınan Şevket Rado’nun, 1960’tan sonra hat eserleri toplamaya başlamasıyla Türkiye’deki en geniş hat koleksiyonun sahibi ve 20. asırda bir hat meraklısı olduğunu dile getirdi.