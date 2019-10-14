24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8978
  • 6,5082
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Ömrüne bereket

Yazar, hat ve ebru sanatçısı Prof. Dr. Uğur Derman 58 yıllık yazı ve sanat serüvenini ‘Ömrümün Bereketi’ adlı kitap serisi ile taçlandırıyor. Serinin 3. kitabı Kubbealtı Neşriyat’tan çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hat ve kitap sanatları başta olmak üzere gelenekli  sanatlarda ülkemizde ve uluslararası sahada önemli çalışmalara imza atan hat ve ebru sanatçısı, yazar Prof. Dr. Uğur Derman hatıralarını kaleme aldığı ‘Ömrümün Bereketi’ kitap serisinin 3. cildini yayınladı. Kubbealtı Neşriyat tarafından yayımlanan serinin yeni kitabının tanıtımı için bir toplantı düzenlendi. Derman’ın 58 yıllık yazı serüvenini konu alan kitapların her biri 500 sayfalık bir hacimli eser niteliğinde. 

Derman, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Fatih Çemberlitaş’taki Köprülü Medresesi’nde düzenlenen etkinlikte “Ömrümün Bereketi” başlıklı bir konuşma yaptı.      

500’DEN ÇOK MAKALE

Yazı hayatına 1961’de başladığını ifade eden Derman, “Çalışma alanımı gelenekli sanatlar üstüne, bir takım her yerde bulunmayan bilgilerin bir araya getirilmesi olarak ifade edebilirim. Bu şekilde bugüne kadar kaleme aldığım makalelerin sayısı 500’ü geçti. Biz de bu yazılar içiresinden seçmeler yaparak ve bugünün şartlarına uyarlayarak kitap haline getirdik. Şimdiye kadar 3 cilt oldu ve bundan sonrada devam edecek” açıklamasını yaptı. 

Konuşmasında hayatının çeşitli dönemlerinden bahseden Uğur Derman, daha ziyade gazeteci kimliğiyle tanınan Şevket Rado’nun, 1960’tan sonra hat eserleri toplamaya başlamasıyla Türkiye’deki en geniş hat koleksiyonun sahibi ve 20. asırda bir hat meraklısı olduğunu dile getirdi.

Tel Abyad´da yıllar sonra yeniden ezan sesi duyuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

At çiftliği alev alev yandı

At çiftliği alev alev yandı

Suçüstü yakalandılar! Kaymakam ormanda gezerken fark etti

Suçüstü yakalandılar! Kaymakam ormanda gezerken fark etti

Fatih'te ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Fatih'te ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Şule Çet davasında yeni gelişme!
 

POPÜLER HABERLER

Tel Abyad´da yıllar sonra yeniden ezan sesi duyuldu

Tel Abyad´da yıllar sonra yeniden ezan sesi duyuldu

Dünyanın tepesinden nefes kesici manzaralar

Dünyanın tepesinden nefes kesici manzaralar

Mehmetçiğin gücüne güç katacak! Yerli 'bomba atarlar' teslim edildi

Mehmetçiğin gücüne güç katacak! Yerli 'bomba atarlar' teslim edildi

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA