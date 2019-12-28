ÖNDER ödülleri sahiplerini buldu

28.12.2019 03:35 - Güncelleme: 28.12.2019 03:35

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından “ehliyet ve liyakat” temasıyla dördüncüsü gerçekleştirilen “Kültür Sanat Ödülleri”, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ödül töreninin açılışında Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu mini bir konser verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra sanat dünyasından birçok ismin konuk olduğu törende konuşan ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, sivil toplum kuruluşu olarak 61 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını söyledi.

Törende Kamber Çal, Bakan Kasapoğlu’na tablo hediye etti.

7 İSİM VE 3 OKULA ÖDÜL

Çal “Çok yönlü ve geniş ufuklu insanlar olarak yetişmelerini, ehliyetli ve liyakatli bir nesil olmalarını arzuluyoruz. Bunu sağlayacak okul ikliminin oluşmasında kültür sanat faaliyetlerinin hayati bir önemi olduğu kanaatindeyiz. Bu çerçevede öğrencilerimizin güzel çalışmalarını elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz” dedi. “Yılın Okul Dergisi Ödülü”nü Adana’daki Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Lisesinin çıkardığı Tenkid dergisi, “Yılın Okul Kültür Sanat Projesi Ödülü”nü Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırladığı Günümüz Evliya Çelebileri Projesi ve “Yılın Eğitimcisi Ödülü”nü Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi matematik öğretmeni Onur Cansız aldı. Gecede “Yılın Fikriyat Ödülü” Mehmet Doğan’a, “Yılın Müzik Ödülü” Abdülbaki Kömür’e, “Yılın Sinema Ödülü” “Dilsiz” adlı filmiyle Murat Pay’a, “Yılın Edebiyat Ödülü” yazar Gökhan Özcan’a, “Yılın Medya Ödülü” de TRT 2 adına TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun’a takdim edildi. “ÖNDER Sanata Hizmet Ödülü”ne hat sanatçısı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı layık görüldü. “ÖNDER Özel Ödülü”nü ise Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma aldı.