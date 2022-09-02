Onlarca kafası kesilmiş iskelet, küp küp altın... Topraktan gizem fışkırdı!

Birleşik Krallık'ın Aylesbury kentinin yakınlarındaki Fleet Marston'da yapılan kazı, HS2 yüksek hızlı demiryolu üzerinde çalışmalar sürerken gerçekleştirildi.

Arkeologların bölgedeki büyük mezarlıkta ortaya çıkardığı 425 cesedin yaklaşık 10'da birinin başları kesilmişti.

"SEYREK RASTLANAN AMA NORMAL BİR CENAZE TÖRENİ"

Birçok örnekte kesilen başlar ölülerin bacaklarının arasına ya da ayaklarının yanına yerleştirilmişti.

Arkeologlar, bunun geç Roma dönemi için "seyrek rastlanan ama normal bir cenaze töreni" olabileceğini ya da bu cesetlerin suçlulara veya toplumdan dışlanmışlara ait olduğuna dair bir işaret olabileceğini belirtti.

50 kişilik ekip ayrıca zarlar, çanlar, kavanozlar, sikkeler, broşlar ve gıda mayalamaya dair kanıtlar da ortaya çıkardı.

Projenin üst düzey yöneticisi Richard Brown şunları söyledi:

Kazı hem bu Roma kentinin özelliklerinin net bir şekilde belirlenmesini sağlamak hem de sakinlerinin çoğuyla ilgili çalışma yapmak açısından önemli.

Brown, kazının "Buckinghamshire'ın Roma dönemindeki nüfus haritasını ortaya çıkarmaya" katkı sağladığını söyledi.

ALTIN SİKKELER, BROŞLAR...

1200'den fazla sikkenin yanı sıra kaşık, iğne ve broş gibi ev eşyalarının kalıntıları da keşfedildi.

Mezarlık, türünün Buckinghamshire'daki en büyük örneği oldu.

Londra'daki St James's Gardens gibi Hristiyan topraklarından çıkarılan cenazelerin aksine HS2'nun kazı alanında bulunan cesetleri yeniden gömmesi gerekmiyor. Cesetler ileri incelemeler için depoda tutuluyor.

Bir HS2 yüklenicisi adına çalışan Cotswold Archeology ve Oxford Archeology (Copa) tarafından yapılan kazı bir yıldan uzun sürdü.

HS2 Ltd'nin kültürel miras bölümünün başkanı Helen Wass şunları söyledi:

HS2 LTD'NİN KÜLTÜREL MİRAS BÖLÜMÜNÜN BAŞKANI HELEN WASS ŞUNLARI SÖYLEDİ:



HS2 arkeoloji programı, Britanya'nın zengin tarihiyle ilgili daha fazla bilgi edinmemizi sağladı. Fleet Marston'daki büyük Roma mezarlığı, Fleet Marston sakinleri ve daha genel anlamda Roma Britanyası hakkında ayrıntılı fikirler edinmemizi sağlayacak. Ortaya çıkarılan tüm insan kalıntılarına kıymet, özen ve saygı çerçevesinde muamele edilecek ve keşiflerimizi toplumla da paylaşacağız.