Opera ve balede yaz rekoru

DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Uluslararası Opera Festivali ile yaz dönemi sezona başladıklarını, sırasıyla Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Uluslararası Efes Opera Festivali ve son olarak Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’ni gerçekleştirdiklerini söyledi. Karahan, iyi bir sezon olduğunu belirterek “Muhteşem bir sezon geçirdik, rekorlar ardı ardına geldi. Bugüne kadar hiç ulaşılmayan seyirci ve hasılat rakamlarına ulaştık. O yüzden bizim için büyük bir gurur vesilesi oldu. Geçmiş yıllara göre çok daha fazla seyirciye ulaştık. Antalya, İstanbul, Bodrum ve İzmir’de düzenlenen festivallerle yaklaşık 30 bin seyirciye ulaştık. Bu bizim için rekor. Bu durum hasılatlarımızı da olumlu yönde etkiledi. Yaz dönemi başarılı bir sezondu. İzleyici ve hasılatta geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 17’lik bir artış yakaladık. Yukarı yönde yükseliş trendini gerçekleştirdik ve trend gelecek sezonda da devam edecek” dedi.