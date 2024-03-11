96. Oscar Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Akademi Ödülleri'nin ana sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlendi.

Emily Blunt, Ryan Gosling, Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, Ariana Grande, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Tim Robbins, Sam Rockwell, Nicolas Cage, Matthew McConaughey, Ben Kingsley, Charlize Theron, Jennifer Lawrence gibi ünlü isimler de ödül vermek için sahneye çıktı. Gecenin en önemli ödülü "En İyi Film"i ise efsanevi oyuncu Al Pacino sundu.

2024 Oscar Ödülleri için toplam 13 dalda aday gösterilen, Christopher Nolan'ın yönettiği "Oppenheimer" dikkatleri üzerine çekti.

96. Oscar ödül töreninde "En İyi Film" ödülünü "Oppenheimer", "En İyi Yönetmen" ödülünü de filmin yönetmeni Christopher Nolan kazandı.

GAZZE UNUTULMADI

Oscar töreni öncesinde Los Angeles sokaklarında İsrail karşıtı gösteriler vardı. Gazze'ye destek veren protestocular yolları kapadığı için bazı ünlüler törene gecikti. 'En İyi Uluslararası Film' dalında ödül alan The Zone of Interest filminin yönetmeni Jonathan Glazer teşekkür konuşmasında İsrail ile Filistin'de yaşananlara dikkat çekip "Filmimiz insanlıktan çıkmanın en kötü noktaya vardığını gösteriyor" dedi. Bu arada Mark Ruffalo, Billie Eilish, Rammy Youssef, Mahershala Ali gibi yıldızlar kırmızı halıda Gazze için ateşkes rozeti taktı.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında ödül kazanan Da'Vine Joy Randolph'un teşekkür konuşmasındaki "Hep farklı biri olmayı dilemiştim oysa şimdi sadece kendim olmaya ihtiyacım olduğunu anladım" sözleri ayakta alkışlandı.

En İyi Erkek Oyuncu dalında ödül alan Cillian Murphy ödülünü dünyanın dörtbir yanındaki barış yanlılarına adadı.

Favori olduğu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında ödülü kazanan Robert Downey Jr. ödül konuşmasında, "Sırasıyla berbat çocukluğuma ve Akademi'ye teşekkür ediyorum. Ve veterinerim, eşim Susan Downey'e de teşekkür ederim. Beni bir sokak hayvanı olarak buldu ve severek hayata döndürdü" dedi.

EN İYİ KADIN OYUNCU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Emme Stone, gözyaşları içinde yaptığı teşekkür konuşmasında Ryan Gosling I'm Just Ken şarkısını söylerken elbisesinin arkasının patladığını söyledi: "Lütfen arka tarafa bakmayın..."

John Cena, En İyi Kostüm Tasarımı ödülünün anonsunu çırılçıplak yaptı. Cena'ya sahnede perdeden bir elbise giydirildi.

Geceden umduğunu bulamayan Barbie'nin yıldızı Ryan Gosling, pembe renkli, taşlarla süslü takım elbisesi, pembe eldiveniyle seslendirdiği 'I'm Just Ken' şarkısıyla geceye damga vurdu. Dakikalarca ayakta alkışlanan Gosling'e sahnede Guns'N Roses'un gitaristi Slash eşlik etti.

'En İyi Şarkı' dalında Barbie filminden 'What Was I Made For?'la Oscar kazanan Billie Eilish (22) ile Finneas O'Connell (26) 30 yaşına gelmeden 2 Oscar kazanan en genç sanatçılar oldular.

Bazı yapımcıların istememesi nedeniyle Oscar gecesine katılamayacağı söylenen 'Bir Düşüşün Anatomisi' filminin yıldızlarından Messi adlı köpek de tören salonunda yerini aldı.

10 dalda aday olan Martin Scorsese'nin 'Dolunay Katilleri' filmi geceden eli boş ayrıldı.

ABD'nin Los Angeles kentinde, Hollywood Bulvarı'nda bulunan Dolby Theatre'da düzenlenen 96. Oscar Ödül Töreni sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak meşale yaktı.

Filistin yanlısı göstericiler Highland Caddesi ve yakınını trafiğe kapattı.

İŞTE OSCAR'IN KAZANANLARI

"En İyi Film" ödülünün kazananı Oppenheimer oldu. Oppenheimer geceyi 7 ödülle kapattı.



"En İyi Yönetmen" ödülünün kazananı, Oppenheimer ile Christopher Nolan oldu.

"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünün kazananı, Da'vine Joy Randolph oldu.



"En İyi Kısa Animasyon Filmi" ödülünün kazananı, War is Over oldu.

"En İyi Animasyon Filmi" ödülünün kazananı, The Boy and the Heron oldu.

"En İyi Özgün Senaryo" ödülünün kazananı, Anatomy of a Fall oldu.

"En İyi Uyarlama Senaryo" ödülünün kazananı American Fiction oldu.

"En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı" ödülünün kazananı, Poor Things oldu.

"En İyi Yapım Tasarımı" ödülünün kazananı, Poor Things oldu.

"En İyi Kostüm Tasarımı" ödülünün kazananı, Poor Things oldu.

"En İyi Uluslararası Film" ödülünün kazananı, The Zone of Interest oldu.

"En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünün kazananı, Robert Downey Jr. oldu. Böylece Oppenheimer, Robert Downey Jr.'a ilk Oscar'ını kazandırmış oldu.

"En İyi Görsel Efekt" ödülünün kazananı, Godzilla Minus One oldu.

"En İyi Kurgu" ödülünün kazananı, Oppenheimer oldu.

"En İyi Kısa Belgesel" ödülünün kazananı, The Last Repair Shop oldu.

"En İyi Belgesel" ödülünün kazananı, 20 Days in Mariupol oldu.

"En İyi Görüntü Yönetimi" ödülünün kazananı Oppenheimer oldu.

"En İyi Kısa Film" ödülünün kazananı The Wonderful Story Of Henry Sugar oldu. Böylelikle Wes Anderson ilk Oscar'ını kazandı.

"En İyi Ses" ödülünün kazananı, The Zone Of Interest oldu.

"En İyi Özgün Müzik" ödülü Oppenheimer'a verildi.

"En İyi Özgün Şarkı" ödülünün kazananı "What Was I Made For?" ile Billie Eilish'e oldu.

Veee Cillian Murphy ilk Oscar'ını kazandı. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü Cillian Murphy'e gidiyor.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün kazananı, Emma Stone oldu.