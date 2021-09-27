Ordu'da heyecanlandıran keşif! Yeni lahit mezara ulaşıldı

DHA 27 Eylül 2021 Pazartesi 15:38 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 15:38

Fatsa'nın Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3'üncü derece sit alanında yapılan yol çalışmaları sırasında, 10 gün önce, kepçe operatörü, beton tabaka fark etti. Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı. İlk inceleme sonrası beton tabakanın, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Antik Roma dönemine ait lahit mezarlar olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen yetkililer, mezarı açtı. Mezardan ziynet eşyaları, göz suyu şişesi, testi, kırılmış kase çıktı.

Tarihi bulgulara rastlanılan alan, güvenlik şeridiyle kontrol altına alınırken, bölgede Ordu Müze Müdürlüğü tarafından arkeolojik kazı başlatıldı. Kazılarda yeni lahit mezara daha ulaşıldı. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan mezar, ekiplerin yürüttüğü kazı çalışmasının ardından açıldı. Mezardan ilk belirlemelere göre, kemik parçaları ile boncuk örnekleri çıkarıldı. Alanda kazılar sürüyor.