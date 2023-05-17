Orhan Gencebay'ın oğlundan açıklama geldi

Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada yalan haberler paylaşıldı.



ORHAN GENCEBAY'IN OĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Usta sanatçının oğlu Altan Gencebay, AA muhabirine yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.



Türk müzik dünyasında yediden yetmişe herkesin tanıdığı isimlerden biri olan Orhan Gencebay'ın vefat ettiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Ortaya atılan iddianın ardından Orhan Gencebay, Twitter'da gündem olurken, "Orhan Gencebay öldü mü?" sorusu da araştırılmaya başlandı.

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

4 Ağustos 1944, Samsun doğumlu olan Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay, Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncudur.

Arabesk müzik olarak adlandırılan, fakat kendisinin bu terimi "yanlıştır ve eksiktir" gerekçesiyle reddedip Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavramlarla adlandırdığı, 1960'larda yayılan Türk müziği tarzının yaratıcı ve öncülerindendir.

Beyaz Kelebekler grubunun da eski solisti olan ses sanatçısı Azize Gencebay'dan boşanan Orhan Gencebay'ın Sevim Emre ile 30 yılı aşkın bir süredir resmi birlikteliği devam etmektedir. Oğlu Altan Gencebay hâlen Kervan Plak prodüktörlüğünü yürütmektedir.