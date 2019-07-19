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Orhan Veli etrafında dönen ‘Gariplikler’

Reşat Çalışlar’ın ikinci romanı “Gariplikler” raflardaki yerini aldı. Genç yazarın, H2O Yayınları’ndan çıkan yeni romanı fantazi kurmaca niteliğinde. Romanın çıkış noktasında Türk edebiyatının önemli şairlerinden Orhan Veli var.

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Roman, “Garip Yolculuklar” adında bir film yapmak için yola çıkan bir yapım şirketinde geçiyor. Orhan Veli’nin yaşamından ve şiirlerinden irili ufaklı kesitler sunan romanın anlatım dili, kitabi ve edebi bir dil olmaktan çok, sosyal medya diline yakın seyrediyor. 

Kalbim Pera 

Aynı yayınevinden çıkan bir başka roman ise Birol İnan’ın Kalbim Pera adlı kitabı... Başrolünde bir kez daha aşkın olduğu Kalbim Pera, aşkın dönüştürücü halini konu eden öyküsüyle, bir yaz kitabı niteliğinde. Şehrin hızından, kariyer planlarından, gündelik zaferlerden asıl duyguları ıskalayan insanların konu edildiği roman, dönüşen hayatlar, şehirler ve mekanlar içinde bir geziye çıkarıyor okurlarını. 

 

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