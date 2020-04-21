Orhan Veli'nin 'Ben Orhan' dizesiyle başlayan şiiri hangisi? Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Ben Orhan Veli' sorusunun cevabı

21 Nisan 2020 Salı 12:07 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 12:07

Orhan Veli'nin 'Ben Orhan Veli' dizesiyle başlayan şiiri hangisi? Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Ben Orhan Veli' sorusunun cevabı merak ediliyor.Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de sorulan Orhan Veli sorusu izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’Orhan Veli'nin "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Yarışmada sorulan “Orhan Veli’nin ‘Ben Orhan Veli’ dizesiyle başlayan şiirinde ‘çok severim’ ve ‘hele bayılırım’ dediği yiyecekler hangileridir?” sorusu merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Ben Orhan Veli şiirinde çok severim, hele bayılırım dediği yiyecekler hangilerdir? Ekranların en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Orhan Veli’nin ‘Ben Orhan Veli’ dizesiyle başlayan şiirinde ‘çok severim’ ve ‘hele bayılırım’ dediği yiyecekler hangileridir?

A: Pilav ve kuru fasülye

B: İşkembe ve kazandibi

C: Hamsi ve mısır ekmeği

D: Ispanak ve puf böreği

Doğru Cevap: D: Ispanak ve puf böreği

'BEN ORHAN VELİ' ŞİİRİ

"Yazık oldu Süleyman Efendiye"

Mısra-i meşhurunun mübdii (*)..

Duydum ki merak ediyormuşsunuz,

Hususi hayatımı,

Anlatayım:

Evvela adamım, yani

Sirk hayvanı falan değilim.

Burnum var, kulağım var,

Pek biçimli olmamakla beraber.

Evde otururum,

Masa başında çalışırım.

Bir anne ile babadan dünyaya geldim.

Ne başımda bulut gezdiririm,

Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet (*).

Ne İngiliz Kralı kadar

Mütevazıyım,

Ne de Bay Celâl Bayar'ın

Ahır uşağı gibi aristokrat.

Ispanağı çok severim

Puf böreğine hele

Bayılırım.

Malda mülkte gözüm yoktur.

Vallahi yoktur.

Yayan dolaşırım,

Mütenekkiren (*) seyahat ederim.

Oktay Rifat'la Melih Cevdet'tir

En yakın arkadaşlarım.

Bir de sevgilim vardır pek muteber;

İsmini söyleyemem

Edebiyat tarihçisi bulsun.

Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,

Meşgul olmadığım "ehemmiyetsiz"

Sadece üdeba arasındadır.

Ne bileyim,

Belki daha bin bir huyum vardır.

Amma ne lüzum var

Hepsini sıralamaya?

Onlar da bunlara benzer...

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