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Oscar adayı Aslı vizyonda

Türkiye sinema salonlarında bu hafta 5’i yerli 10 film vizyona girecek.

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Gelecek yıl gerçekleşecek 92. Akademi Ödüllerinde, “Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film” dalında (Oscar) adayı olarak belirlenen “Bağlılık Aslı” adlı film, izleyici ile buluşacak. Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu’nun üstlendiği, modern çağda anne-baba ve çocuk ilişkilerine odaklanan dram türündeki yapımda, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatı anlatılıyor.   

Yıldızlara Doğru      

Brad Pitt’in başrolünde yer aldığı “Yıldızlara Doğru” filmi, uzay mühendisliği yapan Roy McBride’ın yirmi yıl önce Neptün gezegenine hayat olup olmadığını araştırmak amacıyla giden babasını yirmi yıl sonra bulmaya ve görevinin neden başarısız olduğunu anlamak için güneş sistemini dolaşmasına odaklanıyor. Haftanın gösterime giren diğer filmeri ise şu şekilde sıralanıyor: Rambo: Son Kan, Görülmüştür, Kin, Siddah, Hızlı ve Tüylü, Hayvanat Bahçesi, Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları.

ANNEM’E GALA

Yönetmen koltuğuna Mustafa Kotan’ın oturduğu haftanın yerli dram filmleri arasında yer alan “Annem”, üniversite için ailesini bırakıp İstanbul’a giden Nazlı’nın, yaşadıkları sonucu sevmediği kasabasına dönüşünü ve annesi ile arasındaki güçlü bağı ele alıyor. Anne-kızı ise Sumru Yavrucuk ile Özge Gürel’in  canlandırdığı film için dün akşam gala yapıldı. Film bugünden itibaren gösterimde.

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