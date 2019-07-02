Oscar adaylarını ve kazananları belirleyen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, dün 59 ülkeden 842 yeni üyeyi davet etti. Oscar tarihinde ilk kez yeni katılan üyelerde cinsiyet eşitliği sağlandı, üyelerin yarısı kadınlardan oluştu.

Yönetmenlik, senaryo yazarlığı ve prodüksiyon branşları dahil, 17 branşın 10’unda erkeklerden daha fazla kadın üye davet edildi.

Bu yılın Akademi üyelerinin bir özelliği de yüzde 29’unun renkli olması. 2015 ve 2016 yıllarında Akademi, oyunculuk dallarında aday gösterilen isimlerin tümü beyaz olduğu için eleştirilmişti. 2015’ten bu yana Akademi üyelerindeki yüzde 25’lik kadın üye oranı yüzde 32’ye çıkmıştı. Yüzde 8 olan renkli üyelerin oranı ise yüzde 16 olmuştu.

Geçen yıl Akademi bir rekor kırarak 928 üye davet etmişti. Bu yıl geçen yıla oranla daha az yeni üye olsa da yine de 92 yıllık Oscar tarihinde en kalabalık Akademi’lerden biri oldu.

Bu yılın Akademi üyeleri arasında Lady Gaga, Sterling K. Brown, Claire Foy, Letitia Wright, Tom Holland ve Adele gibi yıldız isimler bulunuyor.

2020 Oscar Ödülleri 9 Şubat’ta sahiplerini bulacak.

(NTV)