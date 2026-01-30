İSTANBUL 13°C / 6°C
Kültür Sanat

Osman Koca'dan yeni hafıza… Filistinli bir kızın adını taşıyor: “Semira” raflarda

Yazar Osman Koca, yeni yılda Semira adlı hikaye kitabıyla edebiyat yolculuğunu sürdürüyor. Adını, çocukluğunu yitirmiş Filistinli bir kızdan alan Semira, yazarın özgün dili, anlatı ve kurgu zenginliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca “Semira” 18 hikaye ile okura güçlü bir edebi deneyim sunuyor.

HABER MERKEZİ30 Ocak 2026 Cuma 22:16 - Güncelleme:
Semira, Osman Koca'nın daha önce yayımlanan hikaye kitaplarıyla aynı edebi çizgide ilerliyor. Semira ile anlatı denemelerine yeni boyutlar kazandıran yazar, farklı bakış açıları ve özgün tercihleriyle "Koca hikayeciliğinde" eseri, ayrıcalıklı bir yere taşıyor.

DİLİN SINIRLARINI ZORLAYAN BİR ANLATI

Koca'nın dile hakimiyeti, sözcüklere kazandırdığı yeni anlam katmanları ve çağrışım gücü, Semira'da da kendini güçlü biçimde okutuyor.

BİR İSİM, BİR HAFIZA: SEMİRA

Kitap adını, çocukluğunu yitirmiş Filistinli bir kızdan alıyor. Semira, yalnızca bir hikayenin adı değil aynı zamanda kayıp, hafıza ve insanlık hallerine doğru simgesel bir kapı aralıyor.

18 HİKAYEDE FARKLI DÜNYALAR

Toplam 18 hikayeden oluşan Semira, kolay okunan yapısı ve zengin haznesiyle sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Her hikaye, okuru başka bir duyguya ve düşünce alanına taşıyor.

