Osmanlı Devleti göndermiş! Türkiye Mısır'a teslim etti

Mısır'a ait tarihi eserler, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı tarafından, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde Mısır İstanbul Başkonsolosu Tarek Khalil'e teslim edildi.

OSMANLI DEVLETİ GÖNDERMİŞ! TÜRKİYE MISIR'A TESLİM ETTİ

Yakalanan eserler arasında 19. yüzyıla ait 1 adet Kabe anahtarı, metal 1 anahtar ve kilit ile 1 adet Kabe anahtar çantası yer aldı. Dört eserden Kabe anahtarı ile çantasının, Mısır'a Osmanlı Devletince gönderilmiş olduğu ifade edildi.

Etkinlikte konuşan Tarek Khalil, tarihi eserleri tespit edip alıkoyan kaçakçıların, yasadışı satıştan yararlanmasının önüne geçen Türk makamlarına teşekkür etti.

Khalil, teslim töreninin dünya için önemli bir örnek olduğuna işaret ederek, "Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele için hükümet yetkililerinin gösterdiği çabalar ve devam eden iş birliği, bu tür suç faaliyetlerinin engellerle karşılaşmaya devam edeceğini ve başarılı olamayacağını göstermektedir." dedi.

Tarihi eserlerin milletlerinin ruhunu gösterdiğini aktaran Khalil, "Yasadışı bir şekilde bunun ticaretinin yapılması insanların tarihini ve kimliği yok eder. Mısır bu eserlerinin iade edilmesine minnettardır. Ait olduğu yerde tüm dünyanın görebileceği şekilde bir müzede gururla sergilenerek muhafaza edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ise 2002'den bugüne, 9035 kültür varlığının Türkiye'ye iadesini sağladıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Aynı hassasiyeti başka ülkelerden yasa dışı yollarla kaçırılan kültür varlıklarının köken ülkeye iadesi için de gösteriyoruz. Ülkemiz bu konuda 'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi' ya da 'UNESCO 1970 Sözleşmesi' gibi uluslararası sözleşme ve kararlardan doğan yükümlülüklerini büyük bir titizlikle takip etmekte ve komşu ülkelerin kültür varlıklarının korunması için de azami düzeyde çaba harcamaktadır."

Eserlerin Ağustos 2021'de tespit edilerek Mısır makamlarıyla istişare edildiğini söyleyen Yazgı, "Eserlerin, Mısır Eski Eserlerin Korunması Kanunu'na tabi olduklarına dair görüşleri tarafımıza bildirilmiştir. Bu değerlendirmeler üzerine Bakanlığımızca eserlerin gönderildiği kişiyle irtibata geçilmiştir. Kendisine durum hakkında bilgi verilmiş, ve vatandaşımız konuyla ilgili iyi niyetli bir yaklaşım sergilemiştir. Bu yaklaşım sonucunda da eserlerin yasal olarak ait oldukları ülkeye iadesine ilişkin süreç uzamamış ve hızla tamamlanabilmiştir." ifadelerini kullandı.

- ESERLERLE İLGİLİ BİLGİ

Osmanlı padişahları, tarihte kutsal topraklara ihsanlarda bulunmuş ve Kabe için örtü, kilit, anahtar gibi eserler yaptırdı. Yaptırılan eserler Kabe dönüşü devlet erkanına hediye edildiğinden, bu tür eserlere İslam coğrafyasında sıklıkla rastlamak mümkün. Topkapı Sarayı Müzesi'nde 50'yi aşkın, Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonunda ise bir adet Kabe anahtarı yer alıyor.