Osmanlı Devleti'nde bir ilki gerçekleştirmişti! Hayatının 48 yılını Türkiye'de geçirdi

Hem Osmanlı Devleti hem de Macaristan'da düzenli itfaiye teşkilatının kurucusu olan Kont Ödön Szechenyi Paşa, vefatının 100'üncü yılında Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen programda anıldı.

Budapeşte YEE binasında gerçekleşen etkinliğe, Budapeşte YEE Müdürü Mustafa Aydoğdu, Macaristan İtfaiyeciler Derneği Başkanı Tibor Dobson, Uluslararası İtfaiyeciler Federasyonu Tarih, Müze ve Belgesel Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Macaristan Afet Yönetimi Merkez Müzesi Müdürü İmre Berki ve çok sayıda davetli katıldı.

OSMANLI'DA DÜZENLİ İTFAİYE TEŞKİLATININ KURUCUSU: KONT ÖDÖN SZECHENYİ PAŞA

İmre Berki, programda yaptığı konuşmada, Ödön Paşa'nın Macaristan'da 1870'te, Osmanlı'da ise 1874'te düzenli itfaiyecilik teşkilatını kurduğunu ve hayatının 48 yılını Türkiye'de geçirdiğini söyledi.

Berki, Ödön Paşa'nın, Macar Bilimler Akademisi ve Budapeşte'nin simgelerinden Zincir Köprünün kurucusu olan ve Macaristan'a yaptığı büyük hizmetlerden dolayı "en büyük Macar" olarak adlandırılan Istvan Szechenyi'nin oğlu olduğunu ifade etti.

Ödön Paşa'nın Macaristan'daki başarılı girişimleri nedeniyle Sultan Abdülaziz tarafından İstanbul'a davet edildiğini aktaran Berki, Paşa'nın, itfaiyeciliğin modernize edilmesi için planlar sunduğunu ve 1874'te göreve kabul edildiğini belirtti.

Berki, Ödön Paşa'nın Osmanlı'nın en buhranlı dönemlerinden birisinde görev aldığı halde Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar görevini yürüttüğünü söyledi.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ VE TÜRKLERİ TAMAMEN KABUL ETTİ

Ödön Paşa'nın 1874'te Türkiye'ye gittiğinde orada itfaiyecilik teşkilatını kurduktan sonra Macaristan'a dönmeyi planladığını aktaran Berki, "Kendisi Türkiye'yi ikinci ülkesi olarak gördü. Macar kökenlerini unutmadan, Türk kültürünü ve Türkleri tamamen kabul etti. Türk Paşası olarak, askeri elbiseyle Macaristan'ı birçok defa ziyaret etti." dedi.

Tibor Dobson ise etkinlikle ilgili AA muhabirine, Ödön Paşa'nın, önce Macaristan'da daha sonra ise Osmanlı Padişahının talebi üzerine Osmanlı'da düzenli itfaiyecilik teşkilatını kurduğunu anlattı.

Türkiye'de itfaiyecilerin yanı sıra geniş bir kesimin Ödön Paşa'yı tanıdığını ve saygı duyduğuna dikkati çeken Dobson, Ödön Paşa'nın itfaiyecilik görevinin yanı sıra iki halk arasında dostluk bağının kurulmasında önemli bir rol oynadığını kaydetti.

HER YIL TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDİYORLAR

Hem kendisinin hem de kurumunun Türkiye ile dostluğa önem verdiğini, bu konuda Ödön Paşa'yı örnek aldıklarını belirten Dobson, Macaristan İtfaiyeciler Derneği olarak her yıl Türkiye'yi ziyaret ettiklerini ve Türk itfaiyecilerle Ödön Paşa'nın kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktıklarını aktardı.

Ödön Paşa'nın vefatının 100'üncü yılında Budapeşte YEE'de düzenlenen anma programı ve serginin çok önemli olduğunu anlatan Dobson, işbirliğinden dolayı Budapeşte YEE Müdürü Mustafa Aydoğdu ve ekibine teşekkür etti.

Ödön Paşa'nın çalışmalarının yer aldığı sergi, Budapeşte YEE binasında 15 Ocak 2023'e kadar ziyaret edilebilecek.