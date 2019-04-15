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Osmanlı lale hazinesi Japonya’da

Osmanlı hazineleri, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Yıldız Sarayı’ndan Japonya’ya taşındı.

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Başkent Tokyo’daki Ulusal Sanat Müzesi, geçen aydan bu yana “Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa’nın katılımıyla açılan sergi, Japonya’da 2019 yılının ‘Türk Kültür Yılı’ ilan edilmesi sebebiyle hayata geçirilen etkinliklerin ilki olma özelliğini de taşıyor. Sergide, Topkapı Sarayı’ndan 162, Yıldız Sarayı’ndan 14 ve Dolmabahçe Sarayı’ndan 9 olmak üzere 185 eser ziyaretçilerle buluşuyor. 

TAHT, TUĞRA, KAFTAN, LALEDAN...

Japonya’ya taşınan Osmanlı hazineleri arasında 16’ncı ve 19’uncu yüzyıllara tarihlenen taht, tuğra, sorguç, tören matarası, ok, yay, hançer, kılıç, zırh, kaftan, gülabdan, laledan, seccade, çini, vazolar ve marangoz aletleri gibi eserler yer alıyor. 20 Mayıs’a kadar Tokyo Ulusal Sanat Müzesi’nde sergilenmeye devam edecek kültür mirasları, 14 Haziran ile 28 Temmuz tarihleri arasında ise Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi’nde teşhir edilecek.

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