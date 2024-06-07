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Kültür Sanat

Osmanlı'da kurulan bazı vakıfların 'özel şartları' yeniden uygulanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminde kurulmuş vakıfların vakıf senetlerinde yer alan 'özel şartları' yerine getirmeye yönelik proje başlattı.

AA7 Haziran 2024 Cuma 20:54 - Güncelleme:
Osmanlı'da kurulan bazı vakıfların 'özel şartları' yeniden uygulanıyor
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, 1743 yılında kurulan Şeyhülharem Hacı Bekir Paşa Vakfının vakfiyesinde yazan "düşkün hastalara oda tahsis edilmesi" talimatı yerine getirilecek.

Bunun için Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları riski bulunan kanser hastalarının tedavi gördüğü ve yaklaşık 35 odanın bulunduğu kat restore edilecek.

"GELİN KIZLARA ÇEYİZ YARDIMI"

Hamid Çelebi Vakfının vakfiyesinde yer alan "gelin kızlara çeyiz verilmesi" talimatı gereğince de her yıl maddi durumu yetersiz 30 genç kıza 30 bin liralık çeyiz yardımı yapılacak.

Bu yıl itibarıyla başlatılan çeyiz yardımından, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç, engelli veya yetim aylığı alan genç kızlarla kız kardeşleri yararlanabilecek.

Çeyiz yardımından yararlanacaklar, Genel Müdürlüğün sistemine kayıtlı olan ve evlilik sebebiyle muhtaç aylığı kesilen genç kızlar arasından tespit ediliyor.

Geçen ay başlatılan ve bugüne kadar 7 kişinin yararlandığı projeden yararlanıcı sayısı yıl sonuna kadar 30 kişiye tamamlanacak.

MAHKUM ÇOCUKLARA TATLI İKRAMI YAPILDI

1323'te Tokat'ta kurulan Niksarlı Hacı Mehmed Vakfının vakfiyesinde yazan "mahkumlara tatlı ikram edilmesi" hayır şartının gereği de Adalet Bakanlığı koordinesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri vasıtasıyla yerine getirilmeye başlandı.

Bu kapsamda, Ankara, Kayseri, Samsun ve Diyarbakır'da mahkum çocuklara tatlı ikramı gerçekleştirildi.

"BUNLARIN HER BİRİ MEDENİYETİMİZİN DE BİRER TAŞIYICISI"

Projeye ilişkin bilgi veren Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, geçmişte kurulup kendilerine emanet edilen vakıfların hayır şartlarını yerine getirdiklerini söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak en belirgin ve neredeyse kurulan tüm vakıfların vakıf şartı olan öğrencilere eğitim, gıda desteği şartlarını kesintisiz yerine getirdiklerini belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Bazı vakıflarımız özel şartlar belirlemiş, dönemin ihtiyacına yönelik yardım seferberliği yapmış. Biz de bu sene başlattığımız projeyle bize emanet edilmiş bu özellikli destekleri yapmaya başladık. Bunların her biri medeniyetimizin de birer taşıyıcısı. Öyle bir medeniyet ki yazın pazarda ücretsiz buzlu su dağıtımı yapan vakıf kurulmuş ve şart yerine getirilmiş. Bölgelerimiz aracılığıyla temmuz ve ağustos ayında bunu da gerçekleştireceğiz."

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