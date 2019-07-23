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Osmanlı’dan günümüze ahşap sanatı nöbeti  

Şanlıurfa'da ailesi tarafından Osmanlı döneminden bu yana devam ettirilen ahşap oymacılığı mesleğini yapan Osman Nergiz, ata yadigarı sanatını gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor.

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Sancaktar Mahallesi’nde yaşayan ve “Neccar Osman” olarak tanınan 65 yaşındaki Osman Nergiz, ahşap oymacılığı mesleğini dedesi ve babasından öğrendiği yöntemlerle devam ettiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları” arasına alınan Nergiz, Bakanlığın yurt içi ve yurt dışında düzenlediği kurslarla hem Ahilik kültürünü hem de mesleğini gelecek nesillere aktarmak için uğraşıyor. Ahşap oyma ustası Osman Nergiz “Yarım asırdır bu işi yapıyorum. Beş çocuğum var, onlara da sanatı öğrettim. Bunun yanı sıra torunlarım da bu mesleği öğrenmeye başladı. Bu sanatı ailece 7 göbektir yapıyoruz. Babamızdan öğrendiğimiz sanatımızı Ahilik kültürüyle çocuklarımıza ve genç nesillere öğretiyorum” dedi. Bakanlığın düzenlediği birçok projede görev aldığını ifade eden Nergiz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakanlık beni yaklaşık 20 yıl önce ‘somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları’ arasına aldı. Makedonya’da 3 yıl kurs verdim. Bunun yanında oradaki Murat Paşa Camisi’nin kapısını yaptım. Şanlıurfa’da Balıkgöl Yerleşkesi’ndeki camilerin minberini ve yerleşkedeki değirmeni yaptım. 

300 FİGÜR İŞLİYORUM

Sanatımda yöresel ağırlıklı olmak üzere genel kültürümüzü işliyorum. Yaptığım eserlerde çizdiğim yaklaşık 300 figürü işliyorum. Daha çok evlerin kapılarında işlenen ‘Hayat Ağacı, Çarkıfelek, dört kardeş motifi, kesişen daireler, kardeş bağları’ gibi figürler mevcut.”   

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