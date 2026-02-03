İSTANBUL 6°C / 2°C
3 Şubat 2026 Salı
Öykü Cengiz ile O An'ın Öykü'sü'nde bu akşam, Yılmaz Vural konuk oluyor!

Sunuculuğunu Öykü Cengiz'in üstlendiği “Öykü Cengiz ile O An'ın Öykü'sü”, fotoğrafların ardında saklı kalan ve bugüne kadar pek az kişinin bildiği hikâyeleri izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Ekrana gelen her kare, geçmişe açılan özel bir kapıya dönüşürken; anılar, duygular ve unutulmuş detaylar yeniden hayat buluyor.

3 Şubat 2026 Salı 17:15
Öykü Cengiz ile O An'ın Öykü'sü'nde bu akşam, Yılmaz Vural konuk oluyor!
Programda konuklar, seçilen fotoğrafların ardındaki gerçek hikâyeleri, o ana dair bilinmeyen yönleri ve kişisel hatıralarını samimiyetle paylaşıyor. Kimi zaman bir gülümsemenin, kimi zaman bir bakışın, kimi zaman da kısa bir sessizliğin arkasındaki büyük hikâyeler gün yüzüne çıkıyor. Fotoğraflar, yalnızca birer görüntü olmaktan çıkarak geçmişle bugün arasında köprü kuran canlı tanıklıklara dönüşüyor.

Nostalji, samimiyet ve sürprizlerle izleyiciyi zaman yolculuğuna çıkaran programın bu akşam saat 23.30'da yayınlanacak bölümünün konuğu ise Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural. Futbol dünyasına damga vurmuş anların ve karelere yansıyan özel hatıraların konuşulacağı bölümde, Vural'ın kariyerine ve hayatına dair dikkat çekici hikâyeler ekrana gelecek.

"Öykü Cengiz ile O An'ın Öykü'sü", her Salı saat 23.30'da 360 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

