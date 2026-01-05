Oyuncu Almila Ada: ''Ayşe Tatile Çıktı filmi, ağır bir işti''

Üç Kız Kardeş, Cennet'in Gözyaşları, Barış Akarsu: Merhaba yapımlarının başrol oyuncusu Almila Ada, yeni projesi SIFIR850'yi Sormam Lazım'da Merve Yılmaz Oruç'a anlattı. "SIFIR850 çekimlerimiz çok güzel ve keyifli gidiyor. Eğlenceli bir ekibimiz var" diyerek sözlerine başlayan Almila Ada, dizide Aslı karakterine hayat veriyor.

EMPATİ KURMAYA BAŞLADIK

Her gün yüzlerce öfkeli müşteriyle muhatap olan bir grup çağrı merkezi çalışanından biri olarak seyirci karşına çıkacak olan Almila Ada, "Aslı'nın düz bir komedi karakteri olmaması beni bu rolü kabul ederken etkileyen bir süreçti. Kariyerim boyunda genelde dram ağırlıklı oynadığım için yeni bir şeyler deneyeceğim roller geldiğinde çok heyecanlanıyorum. Aslı da böyle bir rol" şeklinde konuştu.

SIFIR850 dizisinin kendisinde çağrı merkezlerine karşı bir farkındalık oluştuğunu belirten Almila Ada, çağrı merkezleri çalışanlarının işinin gerçekten zor olduğunu vurgulayarak, "En çok hakarete uğrayan ve sürekli iş değiştiren bir meslek. Çoğu insan 0850'lili hatlardan gelen aramaları ya açmıyor ya da daha sevimsiz konuşuyor ya... Bu diziden sonra burada arkadaşlarla da aramızda konuştuk. Daha fazla empati kurmak gerekiyor" dedi.

"KOMEDİYİ ÇOK SEVDİM"

Bugüne kadar ana akımda genelde dram işlerinde gördüğümüz Almila Ada, komedi ile dramın çok farklı olduğunu dile getirdi: "Setin işleyişinden atmosferine kadar her şey farklı. Biz kalabalık bir ortamda çalıyoruz. Komedi olan bir işte ekipteki herkes uyumlu ise set gerçekten çok iyi geçiyor. Hep birlikte güzel bir enerji ile çalışıyorsun. Drama gelince orası da çok keyifli ama acı bir sahne çektiğinde setteki herkes etkileniyor ve kiminin modu düşüyor. Tabii ben alıştım dram setlerindeki o tempoya. Komedi işlerini bir iki yıldır çekiyorum. Bu tarafı çok sevdim. Yapabileceklerimi görmek oyunculuk adına bana keyifli geldi" şeklinde konuştu.

Çekimlerini tamamladığı ama henüz seyirci ile buluşmayan Ayşe Tatile Çıktı ve Kuşaklılar filmleri hakkında da konuşan Almila Ada, vizyon tarihlerinin net olmadığını söyledi. 1975 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı öncesini anlatan Ayşe Tatile Çıktı filminin ağır bir iş olduğundan bahseden Almila Ada şöyle devam etti: "Kıbrıs halkı için zor bir dönem. Hazırlık sürecinde Kıbrıs'a gittik. Orada yaşayan insanlarla sohbet ettik. Çok gerçek bir hikâye. Ve bu yaşananlar orada birçok kişinin başına gelmiş bir olay. Bu yüzden sorumluluğu çoktu."

"MOTİVASYONUM ÜNLÜ OLMAK DEĞİL"

Proje seçerken daha önce oynamadığı rolleri seçmeye özen gösterdiğini belirten Almila Ada sektör hakkında konuştu: "Çok kıymetli ve yetenekli oyuncularımız var. Kimisi hak ettiği değeri doğru projelerle buluyor. Ama bazen de bu şans meselesi... Bazen ekrandaki isimlerden daha yetenekli olup şans bulamayan isimler olabiliyor bizim sektörde. Ünlü olmak isteyip bunu oyunculuk üzerinden yapmak bir tercih meselesi ve şansı yaver giderse olabilir... Ama benim motivasyonum bu değil... Ben oyunculuğun oyunculuk kısmını seviyorum. O yüzden işimde gücümdeyim..."