Oyuncu Burak Serdar Şanal: “Yeşil Deniz hiç bitmesin istiyorum”

Yeşil Deniz ve Yeşil Deniz: Milenyum dizisinin Radyocu İsmail'i Burak Serdar Şanal, Sormam Lazım'ın konuğu oldu. Avrupa Avrupa, Rüzgarın Kalbi, Kimse Bilmez dizilerinin başrol oyuncusu Burak Serdar Şanal, Merve Yılmaz Oruç'un sorularını cevapladı.

"YEŞİL DENİZ BENİM YUVAM"

TRT 1 ekranlarından izleyici ile buluşan Yeşil Deniz ve sonrasında tabii platformunda yayınlanmaya başlayan Yeşil Deniz: Milenyum ile büyük bir hayran kitlesi edinen Burak Serdar Şanal, samimi açıklamalarda bulundu. Yeşil Deniz'de kendisini evinde hissettiğini söyleyen sevilen oyuncu, dizinin yeni sezonları hakkında müjdeyi verdi. Bir süre ara verdikten sonra Yeşil Deniz: Milenyum ile döndüklerinde çok heyecanlandıklarını söyleyen Şanal yeni sezonlarla alakalı şunları söyledi: "Aslında ilk başta yeni sezonları olmayacak dendi. Ama şimdi 4'te olur 5'te olur konuşmaları var. Seyirci de çok istiyor. Biz oynamaktan keyif alıyoruz. Yeni sezon başlasa da gitsek diye böyle insanların gözünün içine bakıyorum. Bence 10, 15 sezon gitsin. İnsanlar bizim yaşlılık halimizi de görsün..."

"YEŞİL DENİZ'DEN ESİNLENEN PROJELER VAR"

Geçen haftalarda Sormam Lazım'a konuk olan rol arkadaşı Mert Turak'ın, "Gönül Dağı'ndan önce Yeşil Deniz vardı. Yeşil Deniz, kıyas kabul etmez" sözleri üzerine Burak Serdar Şanal şöyle konuştu: "Daha öncede Ege işleri çekildi ancak Yeşil Deniz kült bir iştir. Yeşil Deniz ve sonrası diye ayırmak lazım. Gönül Dağı, Yeşil Deniz ile kıyas kabul etmez gibi büyük bir laf etmeyeceğim. Onda da saygıdeğer arkadaşlar oynadı. Yine Gönül Dağı'nı da Ali Kara yazdı. Ancak Yeşil Deniz'den esinlenen projeler var."

"YENİ ÜNLÜLER VAR, YENİ OYUNCULAR YOK!"

Yeni filmi Mitoloji Tayfası hakkında da bilgi veren Burak Serdar Şanal, filmde Yeşilçam'ın ünlü simalarıyla oynadıklarını ve Coşkun Göğen'in filmde giydiği ayakkabının tekini TV ünitesinin başköşesine koyduğunu anlattı.

TV'de bir proje için görüşme sürecinde olduğunu dile getiren Burak Serdar Şanal, ters köşe bir rol ile döneceğinin sinyallerini verdi. Sektör hakkında da düşüncelerini dile getiren Şanal, beğendiği oyuncuları sıralarken "Yeni ünlüler var, yeni oyuncular yok!" eleştirisinde bulundu.

"ÇOCUKLARIN ÖLMEDİĞİ BİR DÜNYA OLSUN"

Günlük hayatına dair de konuşan Burak Serdar Şanal; balık tutmayı, denizle iç içe olmayı ve çiçeklerle uğraşmayı sevdiğini anlattı. Yılların çok çabuk geçtiğini ve ablası ile geçirdiği yılbaşlarını çok özlediğini anlatan Burak Serdar Şanal, 2026 için dileklerinde şunu söyledi: "Çocukların ölmediği bir dünya olsun."

Gazeteci Merve Yılmaz Oruç'un sunduğu Sormam Lazım, Cuma günleri 20.00'de AKŞAM TV YouTube kanalında izleyicilerini ekran başına davet ediyor.