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Kültür Sanat

Oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti

Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça hayatını kaybetti.

DHA17 Ağustos 2024 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
Oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti
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Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça (60) kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi.

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