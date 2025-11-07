“Oyunun Oyunu” 12 Kasım'da prömiyer yapacak

Dünyanın dört bir yanında defalarca sahnelenen Michael Frayn'ın efsanevi farsı Noises Off, tiyatronun sahne arkasını sahne önüne taşıyor. Dilimize "Oyunun Oyunu" adıyla uyarlanan bu unutulmaz eser, DK Yapım & Good Directions Entertainment imzasıyla 12 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.30'da Maximum Uniq Hall'da prömiyerini gerçekleştirecek.

BOL KAHKAHA BOL ENERJİ

Başrollerinde usta oyuncular Salih Kalyon, Günay Karacaoğlu ve Sermiyan Midyat'ın yer aldığı kadronun enerjisine İbrahim Kendirci, Ömür Arpacı, Özlem Alpözü, Duygu Kurt, Enis Aybar ve Gözde Kaya da eşlik ediyor. Projenin yapımcılığını Duygu Kurt, yürütücü yapımcılığını ise Gizem Ertürk üstlendi. İki kadının güçlerini birleştirdiği proje, sezonun en kahkahalı ve enerjik tiyatro deneyimlerinden biri olmaya aday.

REPLİKLER KARIŞIYOR, AŞKLAR ÇAKIŞIYOR!

Bir tiyatro topluluğunu düşünün... İlk gösterime saatler kala herkes birbirine girmiş! Dekor yıkılıyor, kapılar kapanmıyor, replikler karışıyor; sahne üstünde aşk üçgenleri, kuliste kıskançlık krizleri... Ama perde açılmak zorunda. Çünkü tiyatroda her şey olabilir - ve hepsi olur da gülmekten sahneyi göremezsiniz!

TİYATRONUN SAHNE ARKASINI SAHNEYE TAŞIYAN KAHKAHA FIRTINASI

Ali Gökmen Altuğ'un rejisiyle sahneye taşınan yapım, Barış Dinçel'in zekice tasarlanmış dekoru, Gamze Kuş'un karakterleri konuşturan kostümleri ve Kemal Yiğitcan'ın ışık atmosferiyle birleşerek seyirciye temposu hiç düşmeyen bir sahne şöleni sunuyor.

GERÇEK BİR KOMEDİ TERAPİSİ

"Oyunun Oyunu", bir oyunun nasıl oyun içinde oyuna dönüştüğünü; bol kahkahalı, bol telaşlı, tam anlamıyla bir "komedi terapisi" tadında anlatıyor. Tiyatronun önünü ve arkasını aynı anda sahneye taşıyan bu yapım, hem tiyatroseverlere hem de kulisin o büyülü karmaşasına meraklı izleyicilere kahkaha dolu bir deneyim vadediyor.

HAYATIN PROVASINI YAPAMAZSIN, AMA FARSIN PROVASINI YAPABİLİRSİN!

Michael Frayn'ın kaleminden çıkan bu kült fars, tiyatronun iç dünyasını hem hicvediyor hem de ona büyük bir sevgiyle ayna tutuyor. DK Yapım & Good Directions Entertainment imzası taşıyan yapım, enerjisi, zekâsı ve ritmiyle seyirciyi kahkaha dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Biletler Biletix, Biletinial ve BuBilet'te!