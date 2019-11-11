Özdemir Nutku’ya veda töreni
İzmir’de, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku için veda töreni düzenlendi.
Sabancı Kültür Merkezi’ndeki törene sanatçının ailesi, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Sanatçının eşi Hülya Nutku, törende yaptığı konuşmada, büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, “Özdemir Nutku çok yürekli bir adamdı. Bir yanı kalantor, bir yanı çocuk, bir yanı tevazu ama öbür yanı devasa bir yaşam öyküsü. İyi ki onu tanımışım, iyi ki birlikte yıllarımı Nutku, 1800’ün üstünde araştırma, inceleme, eleştiri ve deneme yazısı yayımlamış ve Türkiye’yi birçok uluslararası kongrede temsil etmişti.
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